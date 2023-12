Richiamati fichi secchi: possibile presenza Aflatossina B1. Il Ministero: “Non mangiateli” La nuova allerta alimentare riguarda un lotto di produzione di fichi giganti Ventura in confezione da 300 grammi venduti nei punti vendita Gran Mercato. Possibile presenza di aflatossina B1, una tossina prodotta da un fungo, la più diffusa nei prodotti alimentari ed è una delle più potenti in termini di genotossicità e cancerogenicità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è un nuovo richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute. L'allerta alimentare riguarda un lotto di produzione di fichi giganti Ventura in confezione da 300 grammi venduti nei punti vendita Gran Mercato.

Il richiamo è stato effettuato per la possibile presenza dell‘Aflatossina B1 in alcune confezioni appartenenti al lotto ritirato. L'aflatossina B1 è una tossina prodotta da un fungo, l'Aspergillus, e può avere effetti indesiderati sulla salute umana; è la più diffusa nei prodotti alimentari ed è una delle più potenti in termini di genotossicità e cancerogenicità.

Il richiamo riguarda i lotti 350020356/2-11-795-23 di di fichi giganti Ventura prodotti nello stabilimento Çarş Mah. Osman Akça Sok. No:41Köşk, Aydn 09570 in Turchia. Data di scadenza o termine minimo di conservazione è il 06/2024. Nome del produttore: Osman Akça A.Ş.

Il motivo del è la possibile presenza di Aflatossina B1 alla concentrazione di 12,9 ± 5,7 µg/kg in quantità superiore al valore previsto dal Reg. UE 2023/915 che è di 6,0 µg/kg. Nelle avvertenze si ricorda che "i fichi non devono essere consumati ma le confezioni riconsegnate al punto vendita Gran Mercato".

Tra le ultime allerte alimentari pubblicate sul sito web ufficiale del Ministero della Salute, ricordiamo in ordine di tempo quella di un lotto di Pesto alla Genovese a marchio Coop per la possibile presenza di pezzi di vetro nella confezione, di due lotti di formaggio pecorino Deluxe dai supermercati Lidl per rischio listeria. La stessa catena di supermercati tedesca ha richiamato numerosi lotti di taralli multipack Certossa gusto classico, anche in formato XXL, per allergeni non dichiarati in etichetta. In precedenza sono stati richiamati due lotti di pesce spada (Xiphias galdius) sashimi 50/80 a marchio Lodi per la possibile presenza di mercurio oltre i limiti di legge e dei Marron Glaces venduti da Esselunga per la possibile presenza dell’allergene anidride solforosa non indicato in etichetta.