Chi era il presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto in un incidente in elicottero È morto il presidente iraniano Ebrahim Raisi rimasto coinvolto nella giornata di domenica 19 maggio in un incidente in elicottero con il suo entourage. Politico e magistrato, era molto vicino alla Guida Suprema del Paese, Ali Khamenei, di cui era considerato il potenziale successore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il presidente Ebrahim Raisi

È deceduto il presidente iraniano Ebrahim Raisi rimasto coinvolto in un incidente in elicottero avvenuto nella giornata di domenica 19 maggio, nella regione di Tabriz. Secondo quanto reso noto dalla televisione di Stato, il presidente iraniano era in viaggio con alcuni membri della sua delegazione e il ministro degli Esteri a bordo dell'elicottero dopo l'inaugurazione di una diga sul confine tra Iran e Azerbaigian.

Dopo le prime notizie che volevano il presidente Raisi in salvo e già in viaggio verso il suo Paese, la Tv di Stato ha dovuto smentire quanto precedentemente dichiarato spiegando che la vita del presidente e quella del suo ministro degli Esteri erano in pericolo.

A causa della nebbia e delle condizioni meteo avverse, le operazioni di ricerca e soccorso si sono rivelate più difficili del previsto. Alla fine però, è arrivato l'annuncio del decesso. Raisi era un fedelissimo della Guida suprema iraniana Khamenei, che prima dell'annuncio ha chiesto di pregare per lui e per la sua salute.

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi

Chi era il presidente iraniano Ebrahim Raisi

Raisi era nato il 14 dicembre 1960 a Mashhad, città del nord-est dell'Iran. Cresciuto in una famiglia fortemente legata alla religione, era riuscito a scalare i ranghi della magistratura iraniana in quanto studioso di religione nel governo teocratico iraniano e protetto della Guida Suprema del Paese Ali Khamenei.

Secondo gli Stati Uniti, il presidente iraniano avrebbe anche fatto parte di un piccolo comitato che nel 1988 ordinò l‘esecuzione di migliaia di dissidenti politici. Raisi fu accusato per questo di violazioni dei diritti umani e più volte è stato destinatario di severe sanzioni da parte degli Usa, così come ha ricordato anche il New York Times.

La sua opposizione a Washington però non è mai stata un problema in sede elettorale. Nel 2021 infatti era stato eletto presidente con il 62% dei voti. Nonostante quella del 2021 sia stata l'affluenza più bassa nella storia dell'Iran, Raisi ha comunque potuto accettare l'incarico e fare giuramento.

Il presidente iraniano deceduto si era già candidato alla presidenza nel 2017 contro Hassan Rouhani, esponente moderato. In quell'occasione però non era riuscito a vincere e solo nel 2019 fu nominato capo della magistratura.

Dal 2021 in poi, come presidente, Raisi ha sostenuto l'arricchimento dell'uranio dell'Iran e ostacolato gli ispettori internazionali in una dura sfida con l'Occidente. Secondo quanto reso noto, l'arricchimento dell'uranio in Iran ha raggiunto con la sua presidenza livelli "quasi da arma nucleare".

Raisi ha inoltre sostenuto il recente attacco contro Israele, avvenuto nel mese di aprile dopo il bombardamento dell'ambasciata iraniana a Damasco, in Siria. Per rispondere all'uccisione di un generale iraniano che secondo Israele era "legato ad Hamas", infatti, l'Iran ha lanciato contro Tel Aviv più di 300 droni e missili poi quasi completamente neutralizzati.