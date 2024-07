video suggerito

Incidente stradale durante un’escursione in Egitto: morto il 56enne Davide Baggio, grave la moglie Davide Baggio, 56enne residente a Cittadella (Padova), è morto in un incidente stradale avvenuto in Egitto, durante una vacanza con la moglie. I due stavano partecipando a un’escursione a Luxor. La donna, gravemente ferita, è stata ricoverata al El Gouna Hospital di Hurghada. Baggio era un triatleta noto nell’ambiente sportivo veneto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Davide Baggio, 56 anni (foto Facebook)

Davide Baggio, 56 anni, residente a Cittadella, in provincia di Padova, è morto in un incidente stradale avvenuto in Egitto, durante una vacanza con la moglie, rimasta gravemente ferita.

Secondo le prime informazioni riportate dai giornali locali, Baggio stava partecipando a un'escursione a Luxor; la moglie è ricoverata al El Gouna Hospital di Hurghada. La donna ha subito diverse e importanti fratture, ferite che necessitano di un intervento chirurgico sul posto, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, il destino ha voluto che il pullman su cui i due dovevano salire fosse già al completo e così hanno pensato di rivolgersi a un servizio privato.

Durante il viaggio, sarebbe scoppiato uno pneumatico, l'auto sarebbe uscita di strada, causando il ferimento della moglie, che sedeva accanto al conducente, e il decesso del 56enne, seduto dietro. Sembra sia rimasto illeso l’autista della vettura.

Ora la famiglia dell'uomo si sta organizzando per raggiungere Hurghada. Sono in partenza iI figlio, qualche parente e una vicina di casa che è molto legata alla famiglia e vuole offrire il suo supporto alla moglie di Baggio.

Chi era il 56enne Davide Baggio

Originario di Cusinati di Tezze, in provincia di Vicenza, e trasferitosi a Cittadella dopo il matrimonio, Baggio era responsabile delle risorse umane alla Orv Manufacturing di Grantorto ed era un triatleta noto nell'ambiente sportivo locale. Era anche organizzatore della "Maratonina" di Cittadella.

A maggio aveva partecipato all'"Iroman 70.3" di Jesolo (Venezia). I coniugi Baggio erano partiti per l'Egitto lo scorso giovedì 27 giugno per una vacanza che sarebbe dovuta terminare venerdì.

"Esprimo il mio più sincero cordoglio per la tragica scomparsa di Davide Baggio, coinvolto in un gravissimo incidente in Egitto. Con lui viene a mancare un punto di riferimento per molti, in primis nel Cittadellese e nell’Alta Padovana, essendo un uomo appassionato di sport e, da sempre, attivo nell’associazionismo sportivo", ha scritto sul suo profilo Facebook il senatore Udc vicentino Antonio De Poli.

"Ai familiari e amici – scrive ancora De Poli- intendo stringermi con tutto l’affetto possibile in questo momento di grande dolore".