Precipita durante un volo con la tuta alare sul Monte Bianco: morto base jumper francese di 43 anni Un uomo francese di 43 anni, originario dell’Alta Savoia, è stato trovato morto sul pendio di un ghiacciaio del Monte Bianco. Come riportano i media locali, la scomparsa del 43enne, avvenuta durante un volo con la tuta alare, era stata segnalata il giorno prima in tarda serata. Aperta un’inchiesta per determinare con precisione le circostanze dell’incidente. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Immagine di repertorio

Tragico incidente in montagna nella giornata di ieri, martedì 8 aprile. Un uomo francese di 43 anni, originario dell'Alta Savoia, è stato trovato morto sul pendio di un ghiacciaio del Monte Bianco, il Nant Blanc. Come riportano i media locali, la scomparsa del 43enne era stata segnalata il giorno prima in tarda serata.

Della vittima dell'incidente si erano perse le tracce durante un volo in tuta alare. L'uomo si era lanciato nella zona dell'Aiguille Verte. A quanto si apprende, l'unità di alta montagna della gendarmerie nazionale francese (PGHM) di Chamonix, che si è occupata delle ricerche, aveva pochissime informazioni per portare avanti le operazioni.

Per riuscire a trovare il luogo dove era scomparsa la vittima è stata utilizzata la localizzazione telefonica. L'elicottero della Sicurezza Civile, il Dragon 74, si era alzato in volo dalla base di Bois subito aver ricevuto la notizia della scomparsa del base jumper 43enne.

I soccorritori aveva sorvolato la zona dell'Aiguille Verte, sito noto per il volo con la tuta alare. Intorno alle 6.50 del mattino di ieri, il corpo dell'uomo è stato avvistato e recuperato sul pendio del ghiacciaio Nant Blanc, come si legge sui quotidiani del posto.

Si ritiene che il decesso sia stato causato da una caduta da diverse centinaia di metri durante l'incidente con la tuta alare. Il 43enne indossava ancora la tuta quando è stato ritrovato. La causa della morte tuttavia non è ancora stata accertata, dato che la vittima era sola al momento dell'incidente.

Il PGHM di Chamonix ritiene che l'accaduto potrebbe essersi verificato al momento del decollo. Non sono stati resi noti dettagli sull'identità della vittima. Stando a quanto riferiscono i media francesi, è stata aperta un’inchiesta per determinare con precisione le circostanze dell’incidente.