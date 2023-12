Taralli ritirati dai supermercati Lidl, l’allerta del Ministero: allergeni non dichiarati in etichetta Lidl e il suo fornitore hanno richiamato numerosi lotti di taralli multipack Certossa gusto classico, anche in formato XXL. L’allerta alimentare pubblicata anche sul sito del Ministero della Salute.

A cura di Biagio Chiariello

Sul sito del Ministero della Salute è apparsa una nuova allerta alimentare. Riguarda numerosi lotti di taralli multipack Certossa gusto classico, anche in formato XXL, venduti dalla Lidl. La catena di discount, che aveva già comunicato il richiamo un paio di settimane fa, rende noto che le analisi effettuate in autocontrollo hanno riscontrato la presenza degli allergeni soia e senape, non dichiarati in etichetta.

Le confezioni interessate sono da 8×50 g (400 g) e quelle in formato XXL da 10×50 g (500 g). Il richiamo riguarda tutti i lotti e i termini minimi di conservazione (Tmc) fino al lotto 23312 con Tmc 08/11/2024 (formato classico) e tutti i lotti e i Tmc fino al lotto 23317 con Tmc 13/11/2024 (formato XXL).

I taralli richiamati sono stati prodotti per Lidl Italia dall’azienda Naturpuglia Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Aristofane s.n., ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

