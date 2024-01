Uova ritirate dai supermercati per rischio salmonella: l’allerta del Ministero Pubblicata sul sito del Ministero della Salute una nuova allerta alimentare: riguarda diversi lotti di uova Alicom, prodotte dall’azienda Fattorie Salentine S.A.R.L. Le autorità segnalano la possibile presenza di salmonella, batterio responsabile di una delle infezioni gastrointestinali più comuni, la salmonellosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di una ventina di lotti di uova dai supermercati per per rischio microbiologico. Il richiamo, deciso a partire da martedì, è stato pubblicato sul sito oggi, lunedì 8 gennaio.

Le uova ritirate dagli ipermercati sono quelle del marchio Alicom, prodotte dall'azienda Fattorie Salentine S.A.R.L. e il motivo dell'allerta sarebbe la presenza di salmonella, batterio responsabile di una delle infezioni gastrointestinali più comuni nei Paesi industrializzati, la salmonellosi.

Le autorità hanno ritirato 24 lotti, i numeri interessati sono: 34101, 34201, 34301, 34401, 34501, 34601, 34701, 34801, 34901, 35001, 35101, 35201, 35301, 35401, 35501, 35601, 35701, 35801, 35901, 36001, 36101, 36201, 36301, 36401.

Nell'allerta pubblicata dal Ministero si legge che le uova sono vendute in confezioni da 6 o da 10 e in cartoni da 180, 200 e 360 uova. La raccomandazione delle autorità è di non consumare il contenuto dei lotti e di riportare le confezioni, nel caso in cui se ne fossero acquistate una o più, al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Quali sono i sintomi della salmonellosi

I sintomi della salmonellosi, l'infezione causata dal batterio della salmonella, variano dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale, quindi febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea, fino a forme cliniche più gravi, come batteriemie o infezioni focali a carico, per esempio, di ossa e meningi) che si verificano soprattutto in soggetti fragili (anziani, bambini e soggetti con deficit a carico del sistema immunitario).

I sintomi della malattia possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati, ma più comunemente si manifestano dopo 12-36 ore, e si protraggono per 4-7 giorni. Nella maggior parte dei casi la malattia ha un decorso benigno e non richiede l’ospedalizzazione, ma in alcuni casi l’infezione può aggravarsi al punto tale da rendere necessario il ricovero. Le salmonellosi nell’uomo possono anche causare lo stato di portatore asintomatico.