Israele-Hamas, le ultime notizie in diretta sulla guerra a Gaza, Biden: “Stop a invio bombe se Tel Aviv attacca Rafah, armi usate per uccidere civili”

Le ultime notizie di oggi 9 maggio 2024 sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas. Nuova notte di bombardamenti sulla città di Rafah, mentre a Gaza City squadre mediche hanno trovato una terza fossa comune all'interno dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City con 49 corpi finora recuperati. Le autorità della Striscia hanno fatto sapere che sono 15.002 bambini palestinesi uccisi dal 7 ottobre 2023 e che circa 17.000 minori sono rimasti orfani o hanno perso uno dei genitori a causa dei combattimenti.

In questo contesto il presidente americano Joe Biden ha affermato che interromperà le forniture di alcuni armamenti a Israele se il premier Benjamin Netanyahu ordinerà un'invasione a Rafah. Biden ha deciso di lanciare il suo monito con una intervista alla Cnn: "A Gaza sono stati uccisi civili a causa di queste bombe", ha detto in riferimento a ordigni da 2.000 libre di cui la Difesa Usa ha interrotto le forniture verso Tel Aviv. "Ho chiarito che se vanno a Rafah, e non ci sono ancora andati, se ci vanno non fornirò le armi che hanno utilizzato per operare nelle città". Biden ha precisato che gli Usa continueranno a rifornire Israele dei sistemi antimissile e antiaerei Iron Dome ma interromperanno anche le forniture di munizioni di artiglieria in caso di un attacco contro aree densamente popolate.

08:37 Trump: "Joe Biden sta dalla parte dei terroristi di Hamas" L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato duramente il presidente americano Joe Biden, dopo che quest'ultimo ha minacciato di non fornire armi a Israele se dovesse decidere di attaccare Rafah. "Hamas ha assassinato migliaia di civili innocenti, compresi bambini, e tiene in ostaggio americani, ammesso che siano vivi, ma ‘il corrotto' sta proprio dalla parte di questi terroristi, così come sta dalla parte degli estremisti che stanno prendendo il controllo dei nostri campus", ha affermato Trump, citato da Ynet News. "Biden è debole, corrotto e sta guidando il mondo direttamente verso la terza guerra mondiale". A cura di Davide Falcioni 08:15 Idf: "Iniziata operazione nell'area di Zeitun, nel centro della Striscia di Gaza" L'Idf ha annunciato di aver avviato "un'operazione nell'area di Zeitun, nella parte centrale della Striscia, per continuare a smantellare infrastrutture terroristiche ed eliminare operativi terroristi nell'area". L'operazione – ha spiegato – è condotta dalla 99/esima Divisione e si basa su informazioni di intelligence. Finora – ha aggiunto – "sono stati colpiti 25 obiettivi, incluse strutture militari, tunnel, posti di osservazione, nidi di cecchini". Le truppe di terra – ha concluso – stanno ora "mettendo in sicurezza l'area di Zeitun". A cura di Davide Falcioni 07:46 Ambasciatore israeliano all'ONU: "Da Biden commenti molto deludenti" "Commenti molto deludenti". In questo modo – secondo la radio Kan – l'ambasciatore israeliano all'Onu Gilad Erdan ha definito le affermazioni del presidente USA Joe Biden su Israele, l'operazione a Rafah e lo stop all'invio di armi. Quella di Erdan è la prima reazione pubblica di Israele. "Naturalmente qualsiasi pressione su Israele viene interpretata dai nostri nemici come qualcosa che dà loro speranza. Ci sono molti ebrei americani che hanno votato per il presidente e per il Partito Democratico, e ora sono esitanti". A cura di Davide Falcioni 07:32 USA: "L'evacuazione di Rafah non ha la nostra approvazione" L'evacuazione di 100mila persone a Rafah da parte di Israele "non ha avuto la nostra approvazione". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Matthew Miller, in un briefing con la stampa. "L'evacuazione porterà ad altre operazioni di questo tipo e gli sfollati non hanno un posto sicuro dove andare. Siamo contrari". A cura di Davide Falcioni