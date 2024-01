Conad richiama diversi cornetti: possibile presenza di un corpo estraneo nel prodotto L’allerta alimentare direttamente sul sito ufficiale della Conad. Il provvedimento è motivato dalla “segnalazione di presenza materiale estraneo adeso alla superficie del prodotto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Presenza materiale estraneo adeso alla superficie del prodotto. Questo il motivo che portato al catena di supermercati Conad a ritirare dagli scaffali dei propri punti vendita diversi tipi di cornetti di pasta sfoglia classici, con crema al cioccolato, all’albicocca e con crema pasticciera commercializzati col proprio marchio.

I prodotti sono i seguenti:

Cornetti classici, in confezioni da 240 grammi (codice EAN 8003170004153);

Cornetti albicocca, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046160);

Cornetti con crema al cioccolato, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170046177);

Cornetti con crema pasticcera, in confezioni da 300 grammi (codice EAN 8003170021433)

L'allerta è stata pubblicata direttamente sul sito ufficiale della Conad. Nell’avviso, la nota cooperativa (Consorzio Nazionale Dettaglianti) non ha indicato i lotti di produzione o i termini minimi di conservazione coinvolti. L’azienda FBF Spa ha prodotto i cornetti richiamati.

"Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso", si legge nel comunicato. Quindi a scopo puramente precauzionale, si consiglia di non consumare i suddetti cornetti.

C'è da dire che sempre per lo stesso motivo la catena di supermercati Pam Panorama ha annunciato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di dessert a marchio Toblerone. In questo caso l'allerta alimentare è stata pubblicata anche nell'apposita sezione del Ministero della Salute.

Il dessert è stato prodotto dall’azienda Dessert Factory SA in Belgio, venduto in confezioni da 180 grammi, contenenti due pezzi da 90 grammi ciascuno. Il lotto richiamato è il numero 133120016, con le date di scadenza 23/01/2024, 24/01/2024, 30/01/2024, 01/02/2024, 05/02/2024 e 07/02/2024. Come detto, il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei nel prodotto