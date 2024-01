All’Antico Vinaio cerca personale, come presentare candidatura per lavorare dal re delle schiacciate Il messaggio di Tommaso Mazzanti sui social: “Obiettivo del 2024 riuscire ad arrivare a quota 400 in famiglia”. La catena di punti vendita dedicati alla schiacciata da Firenze negli anni è arrivata anche a New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

All'Antico Vinaio cerca personale per i suoi store sparsi ormai un po' in tutto il mondo. Una importante campagna di assunzioni per la catena di street food che da Firenze è arrivata prima a Milano, Roma, Torino, Forte dei Marmi, Bergamo, Napoli, poi anche a New York e Los Angeles, è stata annunciata proprio da Tommaso Mazzanti, l’imprenditore che ha fatto della focaccia farcita – e dello slogan tutto fiorentino ’Bada come la fuma’ – un vero impero con fatturato da svariati milioni di euro.

"Ho un messaggio importante. Sono strafelice di dirvi che cerchiamo 100 nuove figure da assumere nei primi del 2024 per il nuovo anno" scrive. "È la mia vittoria più grande poter fare così tanto. Cerchiamo 100 collaboratrici e collaboratori da Milano a Roma, da Forte dei Marmi a Firenze. Obiettivo del 2024 riuscire ad arrivare a quota 400 in famiglia".

E conclude: "Stiamo pian piano diventando una piccola ma grande azienda Italiana e ne vado veramente fiero ed orgoglioso. Se ti fa piacere entrare a far parte del mio gruppo inviami il tuo CV a: allanticovinaiocv@gmail.com".

La strategia di recruiting è dunque inserita in un più ampio obiettivo di assunzione di 100 elementi che permetterà di arrivare ad un totale di 400 dipendenti.

Dal primo locale a conduzione familiare in via Dei Neri a Firenze è arrivato a un fatturato dichiarato da 23 milioni di euro, circa 200 dipendenti e un totale di 28 punti vendita tra negozi già aperti e aperture previste entro la fine del 2023, oggi All'Antico Vinaio conta già 300 dipendenti in tutto il mondo e giorni fa Mazzanti ha annunciato di stare lavorando al progetto della settimana corta per i suoi collaboratori.