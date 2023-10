All’Antico Vinaio apre a Napoli il 21 ottobre Il fast food famoso per le tipiche schiacciate fiorentine aprirà i battenti a Napoli il prossimo 21 ottobre: l’annuncio è arrivato oggi via social.

A cura di Valerio Papadia

Sono bastati pochi indizi, comparsi sui social già alla fine del 2022, per mandare in hype migliaia di napoletani appassionati della tipica schiacciata fiorentina: All'Antico Vinaio apre in città e ora c'è anche una data. È stato Tommaso Mazzanti, l'imprenditore fiorentino dietro al brand famoso in tutto il mondo, a comunicare oggi attraverso i social la data prevista per l'inaugurazione del fast food toscano: All'Antico Vinaio aprirà a Napoli il prossimo 21 ottobre. "Napoli è finalmente realtà. Sabato 21 ottobre inizia ufficialmente questa nuova avventura italiana" ha scritto Mazzanti a corredo di una foto che lo ritrae sul Lungomare con una delle famose schiacciate tra le mani.

C'è ancora mistero, invece, sul luogo che ospiterà il locale e che dovrebbe trovarsi nel centro città, tra piazza Bovio e piazza Nicola Amore. Durante l'estate appena trascorsa, all'Antico Vinaio aveva aperto le selezioni per formare lo staff che avrebbe poi lavorato nel locale di Napoli.

Proprio a proposito dell'apertura a Napoli e della ricerca del personale, qualche mese fa Mazzanti aveva dichiarato: "Anche a Napoli, come negli altri store, inizieremo con 20-30 persone assunte, quindi la nostra famiglia si allargherà ancora di più. Voglio ringraziare veramente col cuore ognuno di voi. Vi ringrazio con tutto me stesso perché penso che è per me l’onore di poter dire che apro a Napoli. Ho letto tanti commenti stupendi, sono veramente onorato e senza parole perché arrivare in una delle città più importanti d’Italia, soprattutto nel food, ed essere accolti così, significa che c’è tanta voglia dell’Antico Vinaio. Questo mi spinge a dare il mille per mille".