A Napoli apre il ristorante di Alain Ducasse, lo chef più stellato al mondo: è all'interno dell'Hotel Romeo Il ristorante di Alain Ducasse, chef che detiene più Stelle Michelin al mondo, aprirà il prossimo 6 giugno al nono piano dell'Hotel Romeo, di fronte al Porto di Napoli. Quello a Napoli è il primo ristorante dello chef monegasco in Italia.

A cura di Valerio Papadia

Lo chef Alain Ducasse

Si candida a diventare uno di quegli indirizzi nel quale gli appassionati di gastronomia non possono proprio mancare di fare tappa. A conferma che il binomio hotel di lusso e ristoranti gourmet è vincente, e soprattutto che Napoli sta guadagnando sempre più appeal, non solo per i turisti, ma anche per i grandi marchi, in città sta per aprire il ristorante di Alain Ducasse, lo chef che detiene più Stelle Michelin al mondo: il ristorante dello chef monegasco aprirà il prossimo 6 giugno al nono piano dell'Hotel Romeo, in via Cristoforo Colombo, di fronte al Molo Beverello e alla Stazione Marittima di Napoli. Si tratta del primo ristorante del gruppo di Alain Ducasse in Italia.

Si sa ancora poco riguardo al locale, ai piatti proposti e ai relativi prezzi, anche se, trattandosi del ristorante di uno chef della caratura di Alain Ducasse, c'è da aspettarsi sicuramente una cucina sofisticata e una fascia di prezzo alta.

L'Hotel Romeo a Napoli

Chi è Alain Ducasse, lo chef con più Stelle Michelin al mondo

Nato nel 1956 nella Nuova Aquitania francese, ma oggi cittadino monegasco, Alain Ducasse è considerato uno degli chef più influenti della storia della gastronomia. Non solo: nella storia della Guida Michelin, Ducasse è il secondo in assoluto per numero di Stelle ottenute nella sua carriera, ben 22, dietro soltanto a una leggenda della cucina come Joel Robuchon, morto nel 2018, che ne ha guadagnate 32.

Attualmente, Ducasse è lo chef vivente con più Stelle Michelin, vale a dire 18. Altro traguardo raggiunto dallo chef monegasco: nel 2005 è stato l'unico chef della storia a possedere contemporaneamente ben tre ristoranti con tre Stelle Michelin. Il gruppo Alain Ducasse gestisce 32 ristoranti in tutto il mondo.