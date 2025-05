video suggerito

Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia: la mamma pubblica gli ultimi messaggi del figlio Nel giorno della festa della mamma, la madre di Alessandro Coatti lo ricorda con un post sui social. Il biologo italiano sarebbe stato adescato tramite un'app di incontri, drogato, rapinato e infine ucciso in Colombia.

A cura di Susanna Picone

Alessandro Coatti

Nel giorno della festa della mamma Sandra Lovato ha pubblicato una delle ultime conversazioni avute con il figlio Alessandro Coatti, il biologo trovato morto più di un mese fa in Colombia. Ad oggi, i familiari sono ancora in attesa del rientro della salma in Italia per poter celebrare il funerale del trentottenne.

Pochi giorni prima di morire Coatti aveva mandato un messaggio alla madre: “Ciao mamma, ho voglia di tornare. Ti voglio bene, tanto tanto”, le sue parole.

Poche parole rivolte alla madre che oggi la donna ha voluto ricordare sui social. “Alessandro, pochi giorni prima” scrive Sandra Lovato, contestualizzando le parole del figlio. “Anche io Alessandro”, la risposta al “ti voglio bene” dell’uomo.

Non è ancora del tutto chiaro quanto accaduto in Colombia ad Alessandro Coatti: secondo i quotidiani locali, all’inizio di aprile il 38enne italiano, durante il proprio soggiorno a Santa Marta, sarebbe stato adescato sulla piattaforma di incontri Grindr, forse tramite un profilo fake, drogato nel tentativo di rapinarlo e poi ucciso in modo violento e fatto a pezzi.

La polizia ha individuato lo stabile abbandonato in cui sarebbe avvenuto il fatto risalendo a quattro persone sospettate, tra cui anche una donna. Sono state anche effettuate quattro perquisizioni e recuperati tre cellulari collegati al caso, tra qui ci sarebbe anche quello di Alessandro Coatti.

Gli investigatori da subito seguivano la pista della rapina finita male, anche se la brutale modalità del ritrovamento del cadavere aveva fatto ipotizzare anche il coinvolgimento di gruppi paramilitari o bande narcotrafficanti, particolarmente attive nella zona.

Il corpo smembrato del biologo italiano era stato rinvenuto in Colombia il 6 aprile scorso, l'uomo era arrivato nella zona poco tempo prima.