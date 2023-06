Agrigento, Fiat Panda tampona auto, si ribalta e va a fuoco: due anziani muoiono carbonizzati Tragedia lungo la strada statale 640, alle porte di Agrigento. Due persone anziane sono decedute in un terribile incidente avvenuto nei pressi del bivio di Favara.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia oggi 9 giugno lungo la strada statale 640, alle porte di Agrigento. Due persone anziane sono morte in un terribile incidente verificatosi lungo la strada statale 640, in direzione Caltanissetta, all'altezza del bivio per Favara.

Le vittime, dopo lo schianto, sono rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo della loro utilitaria, una Fiat Panda che dopo l'impatto, si è incendiata e per i due occupanti non c'è stato nulla da fare. Entrambe le persone sono rimaste carbonizzate.

Secondo una prima ricostruzione il veicolo avrebbe tamponato un’altra auto e si sarebbe ribaltato più volte sulla carreggiata, prima di prendere fuoco.

Sul posto, sono già al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Canicattì e i carabinieri. Lungo il tratto di statale, anche gli operatori del 118.

Traffico provvisoriamente bloccato in direzione Nord in avvicinamento al km 18,600, in territorio comunale di Favara – rende noto l'Anas – . Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

IN AGGIORNAMENTO