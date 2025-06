video suggerito

Fulmine colpisce tre alpinisti durante un'escursione: morti marito, moglie e il fratello della donna Tre alpinisti sono stati uccisi da un fulmine sulla Mittagspitze, nei pressi di Landeck, nel Tirolo austriaco. Le vittime, a quanto si apprende, sarebbero due coniugi di 60 anni e il fratello 62enne della donna. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla loro identità. Nella serata di domenica 15 giugno i soccorritori hanno trovato i tre corpi vicino a un sentiero a circa 2.270 metri.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Tre alpinisti sono stati uccisi da un fulmine sulla Mittagspitze, a 2.635 metri di quota, nei pressi di Landeck, nel Tirolo austriaco. Le vittime, a quanto si apprende, sarebbero due coniugi di 60 anni e il fratello 62enne della donna. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla loro identità.

Nella serata di domenica 15 giugno i soccorritori hanno trovato i tre corpi vicino a un sentiero a circa 2.270 metri. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, sarebbero stati i parenti degli alpinisti a lanciare l'allarme poco prima delle 19.00 di ieri, dopo il mancato rientro a casa del trio, ha dichiarato all'Apa un portavoce della Polizia tirolese.

Verso mezzogiorno i tre avevano chiamato dalla vetta per dire che il tempo stava cambiando e che avevano quindi iniziato immediatamente la discesa. In serata è iniziata l'operazione di ricerca che ha coinvolto la polizia, il soccorso alpino e l'elisoccorso Christophorus 5.

Come si legge sui giornali, le condizioni climatiche avverse che hanno interessato la zona, la forte pioggia, la nebbia e il vento, hanno reso difficile l'intervento. I parenti sono stati in grado a descrivere precisamente il percorso e poco dopo i tre sono stati trovati, ha dichiarato a Orf Tirol Patrick Wechner della Polizia alpina.

Il medico d'urgenza recatosi sul posto insieme ai soccorritori ha potuto soltanto confermare il decesso. I tre non erano principianti, ma alpinisti esperti, ha spiegato ancora Wechner. La Mittagspitze è una meta escursionistica molto gettonata nel distretto di Landeck. Sebbene il percorso non sia tecnicamente impegnativo, presenta dei rischi, soprattutto in caso di maltempo.

I temporali in montagna possono arrivare inaspettatamente e sono molto pericolosi perché i fulmini sono più comuni nei luoghi posti in alto. Per questo gli esperti raccomandano di iniziare le escursioni di buon'ora e di prestare sempre attenzione agli avvisi meteo.