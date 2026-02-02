Aggredisce una donna con calci e pugni al volto e poi ferisce tre agenti: arrestato a Padova

A Padova un 35enne ha picchiato una donna con calci e pugni. Soccorsa da un passante, l’uomo è fuggito ma subito rintracciato e arrestato.

Un uomo di 35 anni ha preso a calci e pugni al volto una donna. Per salvare la donna è intervento prima un passante che alla vista della scena ha allertato il 118, e poi una pattuglia della questura di Padova.

La donna, una 42enne italiana è stata aggredita la sera del 31 gennaio dall'uomo senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano. I poliziotti, però, una volta giunti sul luogo dell'aggressione non hanno trovato il 35enne che si era già allontanato, si sono quindi messi sulle sue tracce sulla base dell'identikit fornito dalla vittima e raccolto la sua testimonianza. La donna è stata trovata dai poliziotti con segni di percosse al volto e sulle braccia e secondo la ricostruzione fornita agli agenti sarebbe stata aggredita a seguito di una discussione per futili motivi.

Il 35enne di origine senegalese è stato rintracciato poco dopo ma si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti che lo avevano fermato, finendo per aggredire anche loro. Nonostante l'intervento di due pattuglie l'uomo sarebbe riuscito a ferire tre poliziotti e a danneggiare una delle auto di servizio.

Poco dopo l'arresto sono emersi i numerosi precedenti dell'uomo per svariati reati come droga, resistenza a pubblico ufficiale e anche porto d'armi. È emersa anche la posizione irregolare sul territorio italiano dato che aveva già ricevuto un avviso da parte del questore.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per il danneggiamento aggravato dell'auto, ed è stato denunciato anche per l’aggressione alla donna. È stato quindi condotto in un Cpr, Centro di Permanenza per il Rimpatrio, in vista di essere allontanato dal paese.