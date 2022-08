A Taranto lite a Ferragosto: gli strappano un lobo dell’orecchio durante una rissa Rissa a Ferragosto a Taranto: alla prime luci dell’alba una discussione è scoppiata in un locale, proseguendo poi per strada: ci sarebbero due feriti, a uno dei due è stato staccato un loco di un orecchio.

A cura di Annalisa Cangemi

Una rissa è scoppiata a Taranto, poco prima dell'alba, nella mattina di Ferragosto. Durante la colluttazione a un uomo è stato staccato una porzione di orecchio, un pezzo di lobo. È successo in viale Europa, a Talsano, popolosa borgata della città pugliese. Quattro persone, secondo quanto riporta Ansa, sono rimaste ferite e una di queste, a quanto si apprende, ha riportato il danno più serio a un orecchio.

La violenta lite è iniziata all'interno di un locale per futili motivi, ed è proseguita all'esterno. Le persone coinvolte si sono prese a calci e pugni fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Non è ancora chiaro quante siano le persone che hanno preso parte alla discussione, poi degenerata. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Un tarantino coinvolto nella rissa è stato arrestato stamattina dalla Polizia. Sul posto sono arrivati i poliziotti della squadra Volante e le ambulanze del 118. Secondo quanto riportato da un giornale locale, ‘Nuovo Quotidiano di Puglia', i due dei feriti che hanno riportato le lesioni più serie hanno avuto bisogno di cure sanitarie e sono stati condotti al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.

Cosa è accaduto nella notte

Non si conoscono ancora i motivi che hanno innescato il diverbio, ma sembra che sia iniziato per futili motivi. Secondo quanto si è appreso la zuffa sarebbe cominciata all'interno dell'esercizio commerciale di Talsano, e i contendenti hanno poi continuato con botte e spintoni all'esterno. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per placare gli animi e riportare la calma. Altre tensioni si sarebbero registrate anche in viale del Tramonto, dove i numerosi residenti hanno lamentato atti incivili e bivacchi sulla spiaggia di San Vito a pochi chilometri dalla città, per i consueti festeggiamenti di Ferragosto.