Attualità
video suggerito
video suggerito

Enna, durante una lite gli sbatte la testa contro il muro fino a ucciderlo: arrestato 23enne a Lecce

Un 57enne è morto a dicembre dopo l’aggressione da parte di un parente 23enne a Catenanuova (Enna). Il giovane è stato arrestato a Lecce: avrebbe colpito per contrasti personali.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Un 23enne è stato arrestato a Lecce con l'accusa di omicidio. Lo scorso 3 dicembre, il giovane avrebbe aggredito il 57enne Salvatore De Luca con calci e pugni, e sbattendogli più volte la testa contro un muro fino a fargli perdere i sensi.

L'uomo è morto 12 giorni dopo mentre era ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania, a seguito delle gravi ferite riportate. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti fin dalle prime fasi dopo l'aggressione, vittima e aggressore sono parenti e alla base del dissidio ci sarebbero stati contrasti maturati tra le due famiglie. Secondo la ricostruzione della Procura di Enna, il pestaggio sarebbe da ricondurre a contrasti personali. L'indagato è stato arrestato dai Carabinieri di Enna a Lecce, dove l'indagato si era trasferito.

De Luca era sposato e padre di un bambino. Lo scorso 3 dicembre è stato oggetto del pestaggio da parte del 23enne mentre si trovava in piazza Riggio, a Catenanuova. Le condizioni dell'uomo sono parse subito gravissime fin dal trasporto in ospedale, dove nonostante l'intervento dei medici è morto il 15 dicembre.

Leggi anche
Senigallia, lite in strada nella notte: arrestato 41enne con 5 grammi di cocaina e tre coltelli da lancio

Successivamente le autorità hanno disposto l'autopsia sul corpo e trasformato il fascicolo d'indagine da tentato omicidio in omicidio. Fin dai primi giorni i sospetti degli investigatori si sono concentrati sul 23enne e sulle dinamiche familiari esistenti tra i due. Nei primi interrogatori il 23enne ha negato ogni responsabilità, dichiarandosi estraneo ai fatti contestati.

Oggi, l'accusa sembra confermare la ricostruzione dell'aggressione da parte del giovane indagato che è stato arrestato con l'accusa di omicidio e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
delitto
garlasco
La procura rivela il movente per cui Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi: “L’ha rifiutato”
La difesa: "Sempio incredulo del movente sessuale"
L’avvocato: “Leggeremo gli atti e depositeremo 3 consulenze. Andrea? Cerchiamo di responsabilizzarlo”
Sempio convocato in Procura: interrogatorio il 6 maggio. Pm Pavia: "Uccise Chiara Poggi da solo"
Cosa succede se sia Stasi che Sempio vengono giudicati non colpevoli: "Il caso Garlasco può restare irrisolto"
Gli avvocati dei Poggi contro la revisione del processo per Stasi: "Basta sciacallaggio"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views