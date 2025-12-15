Attualità
Pestato in piazza durante una lite a Catenanuova: Salvatore muore dopo 12 giorni, indagato un parente

Salvatore De Luca è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania. All’origine dell’aggressione avvenuta lo scorso 3 dicembre, ci sarebbero contrasti maturati tra le due famiglie. Un solo indagato: un 23enne parente della vittima.
A cura di Biagio Chiariello
Salvatore De Luca, 57 anni, di Catenanuova (Enna), è morto ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo essere stato brutalmente picchiato lo scorso 3 dicembre in pieno giorno in una piazzetta del centro del paese. Sposato e padre di un figlio, De Luca era stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove era stato ricoverato con prognosi riservata: le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, per la violenza e la rapidità con cui la lite tra famiglie si è trasformata in tragedia.

All’origine dell’aggressione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ci sarebbero contrasti maturati tra le due famiglie. Un solo indagato è al momento accusato dell’omicidio: un giovane di 23 anni, parente della vittima. Nei giorni scorsi, il giovane è stato interrogato dal gip del Tribunale di Enna, assistito dagli avvocati Alessandro Caruso e Sandro Fagone, e ha negato ogni responsabilità, dichiarandosi estraneo ai fatti contestati. Inizialmente l’ipotesi di reato era di tentato omicidio, poi trasformata in omicidio volontario dalla Procura di Enna dopo il decesso della vittima.

La magistratura ha già disposto l’autopsia sul corpo di De Luca, fissata per giovedì 18 dicembre nella sala mortuaria dell’ospedale Cannizzaro. La difesa dell’indagato nominerà un medico legale di parte, ma l’esame consentirà comunque di chiarire le cause del decesso. Al termine dell’autopsia, la Procura procederà al dissequestro della salma, che sarà restituita ai familiari per l’ultimo saluto.

Nell'attesa delle risposte sui motivi che hanno portato a questa tragedia familiare, il dramma ha lasciato un segno profondo nella comunità di Catenanuova. Gli inquirenti stanno indagando e per ricostruire con precisione le dinamiche dell’aggressione, nel tentativo di fare luce su quanto accaduto e assicurare giustizia.

Attualità
