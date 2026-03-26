Angelica Viotto morta a Torino due giorni dopo il parto: eseguita autopsia, ipotesi grave emorragia

Angelica Viotto muore due giorni dopo il parto nell’ospedale di Pinerolo. Ora la Procura dovrà accertare se i medici hanno fatto tutto il possibile per salvare la giovane mamma.

Angelica Viotto, morta di parto a 30 anni

Si chiamava Angelica Viotto ed è morta di parto a soli 31 anni all'ospedale di Pinerolo (Torino). Una morte all'apparenza inspiegabile, arrivata dopo appena due giorni dalla nascita della sua prima figlia. La giovane, originaria di Cumiana, nel Torinese, sarebbe morta a causa di una complicanza del parto, circostanza che dovrà essere accertata dall'inchiesta della Procura di Torino per omicidio colposo.

Nel corso dell'autopsia svolta ieri sul corpo della giovane mamma sarebbe emersa la possibile causa del decesso: coagulazione intravascolare disseminata (cid), una patologia sistemica che a causa dell'eccessiva produzione di trombina porta alla formazione diffusa di piccoli coaguli nei vasi sanguigni. La conseguenza è quasi sempre una gravissima emorragia, proprio come quella che avrebbe determinato la morte di Angelica, riportano le pagine torinesi di Today.

Si tratta di una risposta infiammatoria sistemica che può essere scatenata da una serie di eventi clinici gravi, ma in che modo e perché si sia sviluppata dovrà essere spiegato dal medico legale Luca Taiani, incaricato degli accertamenti.

Tutto è iniziato la mattina di sabato 14 marzo, quando Angelica ha dato alla luce la sua bambina nell'ospedale di Pinerolo. I medici si accorgono immediatamente che qualcosa non va: la donna continua a perdere grandi quantità di sangue e per questo viene trasferita all’ospedale Sant’Anna di Torino. Per la giovane però non c'è niente da fare: dopo due giorni di tentativi di stabilizzare le sue condizioni viene dichiarata morta nella giornata di lunedì 16.

Ora l'inchiesta torinese dovrà accertare se è stato fatto tutto il possibile da parte del personale sanitario per salvare Angelica e il futuro della sua bambina, rimasta orfana di madre a soli due giorni.