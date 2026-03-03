Attualità
A 16 anni vede l’incendio e salva una famiglia: “Ho capito come usare l’estintore dai video”

Un incendio divampa su un terrazzo e un ragazzo di 16 anni senza esitazione si precipita a spegnere le fiamme. I proprietari dell’appartamento dormivano e lui li ha salvati.
A cura di Maria Neve Iervolino
Il rogo è divampato intorno alle ore 17 di domenica primo marzo ai piani alti di un condominio di Vicenza. Ci troviamo in viale Fusinato e a evitare il peggio, anticipando l'intervento dei vigili del fuoco, è stato un giovane di soli 16 anni che senza esitare ha preso un estintore ed è corso nell'appartamento.

Come riportano le pagine venete de L'Arena, il giovane ha agito prima ancora di pensare, e quando ha visto le fiamme ha preso un estintore senza mai averne visto uno e ha raggiunto l'appartamento in cui sono divampate le fiamme. Una prontezza che ha sorpreso anche la madre del ragazzo, come ha raccontato lei stessa al quotidiano: "Abbiamo notato che alcune persone stavano guardando verso l’alto e, così, abbiamo scoperto che c’erano fiamme su un terrazzo. Ci siamo fermati. Qualcuno aveva già contattato i vigili del fuoco, altri condomini avevano cominciato a suonare i campanelli per fare uscire quelli che ancora non si erano accorti".

I proprietari di uno degli appartamenti sul terrazzo in fiamme stavano dormendo e non si erano accorti del rogo. Il ragazzo quindi ha cominciato a bussare con forza  sulla porta per avvisare la famiglia che stava riposando. Loro gli hanno aperto la porta e lui ha gridato che c’era un incendio. "Mio figlio è andato sul terrazzo e ha spento le fiamme. Il fuoco però è ripartito all’improvviso", ha detto la madre che lo aveva seguito.

Il 115 era già stato allertato, ma nel frattempo il 16enne aveva già preso l'estintore di una vicina pompa di benzina e si era precipitato su per le scale. Poco dopo, anche un ragazzo di 30 anni è intervenuto prendendo un altro estintore e salendo le scale.

"Nemmeno a scuola ho mai fatto corsi di emergenza – ha ammesso l'adolescente – Ma tra video e cose del genere si impara come usare un estintore, non è difficile".

Poco dopo sono giunti anche i Vigili del fuoco che sono riusciti a domare definitivamente le fiamme. Il fuoco era partito da un cestino dei rifiuti vicino al quale si trovavano alcuni mobili di plastica. Un bello spavento per i proprietari ma soprattutto una grande prova di coraggio da parte del 16enne eroe.

