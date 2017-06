Romesa è una bambina texana di 11 anni e, come ogni piccola della sua età, ha dei sogni. In particolare, ce n’è uno che vorrebbe tanto vedere realizzato: avere un gatto. Sembra semplice, eppure i suoi genitori non sono molto convinti di vedere un micio in giro per casa. E così la giovinetta si è messa davanti al computer e per interi pomeriggi ha stilato una sorta di tesina da consegnare a mamma e papà. All’interno delle sei pagine scritte da Romesa ci sono con tutti i pro, ma anche i contro, di avere un simpatico pelosetto.

“Perché mi piacerebbe amare un gatto. Vantaggi dei gatti e problemi superabili”: è questo il titolo del rapporto consegnato alla famiglia Syed di San Antonio. Romesa ha fatto una lunga ricerca su Internet, tirando fuori tutti i benefici dell’avere un gatto: dalla tesi secondo cui un animale da compagnia può contribuire alla riduzione dello stress, passando per il fatto che “tanti animali abbandonati hanno bisogno di una buona casa” arrivando a citare personaggi illustri della storia: "Il profeta Muhammed ha sempre nutrito i gatti e li ha aiutati, perché sapeva che erano animali gentili e puliti". Ha poi saputo sfruttare a suo favore anche i consigli dei suoi genitori che l’hanno sempre spinta a limitare il suo tempo passato davanti alla tv o ai videogiochi, sottolineando come un animale domestico “può aiutarmi a giocare”.

A rendere pubblico il suo documento è stata la sorella maggiore, Sassy Samosa, su Twitter. Inutile dire che il cinguettio è diventato virale e ha reso Romesa una piccola star. Parlando a BuzzFeed, la bambina ha rivelato che suo padre l'aveva già incoraggiata a scrivere rapporti su questioni che le stavano a cuore: "Pensavo di scrivere una relazione su un gatto, perché questo è quello che voglio veramente", ha detto con semplicità, aggiungendo che voleva un gatto persiano perché “è coccoloso”, ma accetterebbe qualsiasi tipo di gatto decidessero di prenderle i suoi genitori.