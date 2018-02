Tanner Broadwell e Nikki Walsh sono due giovani americani che hanno fatto di tutto per realizzare il loro sogno. Hanno lasciato i loro lavori e hanno venduto tutti i loro beni per comprare una barca a vela: volevano una vita diversa e non desideravano altro che girare il mondo con la loro barca insieme al loro cane Remy. Ma quel sogno si è infranto appena due giorni dopo che la loro avventura è iniziata. Come si legge sui media statunitensi, infatti, Tanner e Nikki hanno avuto un incidente poche ore dopo che è iniziato il loro viaggio in barca a vela. Un incidente che ha distrutto la loro imbarcazione comprata un anno fa e li ha lasciati praticamente senza nulla: i due giovani si sono fortunatamente salvati insieme al loro cane ma gli è rimasto solo un cellulare, qualche vestito e il cibo di Remy. Ora non hanno un lavoro né soldi né un posto dove andare. “Ho venduto tutto quello che avevo”, ha detto Broadwell ai giornali, “e ho perso tutto nel giro di 20 minuti”.

Nonostante l'incidente non vogliono rinunciare al loro sogno – Ai giornali la coppia – lui ha 26 anni, lei 24 – ha raccontato la loro storia, dal loro primo incontro alla decisione di vivere in barca a vela. Hanno spiegato che per molto tempo hanno risparmiato per raccogliere i soldi necessari per comprare la barca e per farlo hanno venduto tutto, anche la loro auto. Poi hanno studiato per imparare a navigare e solo quando si sono sentiti pronti sono partiti dalla Florida. Ma poi dopo due giorni l’incidente: la loro barca ha colpito qualcosa sott’acqua e ben presto i due sono stati costretti a lasciarla dopo aver preso solo pochi oggetti e il loro cane. Ora Tanner e Nikki non possono far altro che tentare, con l’aiuto di amici e familiari, di rimettersi in piedi ma hanno già fatto sapere di non avere intenzione di rinunciare ai loro sogni.