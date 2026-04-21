Getta per errore 7000 euro nei rifiuti a Trieste, ritrovati dopo 2 giorni dai Carabinieri: “Somma frutto di sacrifici”

Un commerciante ha gettato involontariamente settemila euro in contanti nella spazzatura indifferenziata e li ha ritrovati grazie all’aiuto dei Carabinieri di Trieste.

I soldi gettati nella spazzatura ritrovati dai Carabinieri

Getta senza volerlo circa 7000 euro in contanti nella spazzatura "indifferenziata" e poi si presenta dai Carabinieri per denunciare l'accaduto.

È successo sabato scorso a un titolare di alcuni esercizi pubblici a Trieste. L'uomo, dopo essersi accorto di aver accidentalmente buttato il denaro nel bidone dei rifiuti, si è rivolto dapprima alla società di rifiuti del luogo ma è stato reindirizzato ai militari dell'Arma dei Carabinieri in via dell'Istria per denunciare lo smarrimento.

Fortunatamente i militari si sono coordinati con il servizio di raccolta rifiuti in città e sono riusciti prima a individuare e poi a bloccare il mezzo interessato, nonostante fossero trascorse oltre 24 ore "dall'incidente". L'azienda municipale che si occupa di raccolta e smaltimento della spazzatura ha dovuto svuotare completamente il mezzo sul quale erano stati caricati i rifiuti e cercare la busta contenente il denaro (racchiuso in un sacchetto di plastica). Il "bottino" è stato ritrovato nel giro di un paio d'ore.

“La somma − scrivono i carabinieri − rappresentava i risparmi e gli incassi delle sue recenti attività commerciali, frutto di tanto lavoro e sacrifici quotidiani”.

Al termine delle operazioni di ricerca, il denaro è stato restituito al legittimo proprietario che ha ringraziato i militari dell'arma.

L’intervento dei Carabinieri a Trieste

Fanpage.it ha sentito il Tenente Colonnello Piermarco Borettaz, Comandante del Reparto Operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Trieste che si è occupato della vicenda: "Non sappiamo per quale motivo quei soldi siano stati buttati nella spazzatura, né tantomeno se sia stato lui o magari uno dei familiari, però è stato un tragico errore. Grazie a Dio non capita tutti i giorni di vedere gente che butta via i soldi, nella mia carriera è la prima volta che mi succede! Capita che qualcuno, soprattutto gli anziani, si dimentichino dove hanno messo le cose, oppure le abbiano buttate via, ma non si tratta di somme di denaro".

Ma se malauguratamente dovesse capitare a un comune cittadino di gettare per errore somme di denaro oppure oggetti di valore nella spazzatura? "Il consiglio è sempre di rivolgersi ai Carabinieri, anche perché abbiamo, come è accaduto in questo caso, delle corsie preferenziali per attivare il recupero degli oggetti buttati nella spazzatura per errore".