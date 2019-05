Paura su un traghetto Snav partito nella serata di ieri, mercoledì 8 maggio, dal porto di Ancona e diretto a Spalato, in Croazia. La nave Aurelia, con a bordo 215 passeggeri e 92 componenti dell'equipaggio, sarebbe dovuta arrivare a destinazione alle 7 di questa mattina, giovedì 9 maggio, ma è al momento bloccata a 10 miglia dalla Isole Incoronate a causa di un'avaria al motore principale verificatasi intorno alle 3 di questa notte. "La situazione a bordo è tranquilla – conferma a Fanpage.it il vice-comandante della Capitaneria di Porti di Ancona, Luigi Piccioli -. L'armatore ha anche assicurato che tutte le persone che si trovano ancora a bordo potranno accedere ai servizi di colazione e pranzo gratuitamente. Non c'è attualmente alcun pericolo. Il mare non è in burrasca e abbiamo avuto notizia di due rimorchiatori che si sono già mossi per andare a prelevare il traghetto e farlo avvicinare alla costa croata". Tuttavia, le condizioni meteorologiche non sono delle migliori, il che sta rallentando le operazioni di messa in sicurezza.

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Tra i più recenti, e famosi, si ricordi quello della nave da crociera Viking Sky, verificatosi lo scorso 23 marzo, al largo della regione di Møre og Romsdal (ovest della Norvegia), una zona in cui si sono verificati diversi naufragi. Anche in quel caso fu segnalata un'avaria del motore dell'imbarcazione, a bordo della quale c'erano circa 1300 passeggeri, per evacuare i quali fu lanciato un sos. Le operazioni di soccorso, in quel caso, furono rese complicate dal mare in burrasca.