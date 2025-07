video suggerito

Bali, affonda traghetto di turisti e pendolari: almeno 4 morti, 23 in salvo, decine di dispersi L’imbarcazione, partita da Banyuwangi, sulla costa orientale dell’isola di Giava, era diretta verso Bali quando ha segnalato un guasto al motore. Poco dopo il traghetto è affondato. A bordo vi erano 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un grave incidente si è verificato nelle acque tra Giava e Bali, dove un traghetto con a bordo 65 persone è affondato nella tarda serata di ieri, mercoledì. Stando a quanto riferito dalle autorità indonesiane, almeno quattro persone hanno perso la vita e decine risultano ancora disperse.

L’imbarcazione, partita da Banyuwangi, sulla costa orientale dell’isola di Giava, era diretta verso Bali quando ha segnalato un guasto al motore. Poco dopo, intorno alle 23:20 ora locale, il traghetto è affondato. A bordo vi erano 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio.

Il centro di ricerca e soccorso di Surabaya ha confermato che, al momento, 29 persone sono state tratte in salvo, mentre proseguono senza sosta le operazioni per individuare i dispersi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, mentre il gestore della compagnia di navigazione ha dichiarato che l’imbarcazione aveva già segnalato problemi tecnici prima del naufragio.

La maggior parte dei sopravvissuti è originaria della città costiera di Banyuwangi, ma nell’elenco dei passeggeri figurano anche residenti di altre aree interne di Giava. Le immagini diffuse dall’agenzia Antara mostrano ambulanze in attesa nei pressi del porto e cittadini riuniti lungo le strade in cerca di notizie dei propri cari.

Il traghetto seguiva una delle rotte più trafficate del Paese, spesso utilizzata da pendolari e turisti per collegare le due isole principali. Tuttavia, gli incidenti marittimi non sono rari in Indonesia, un arcipelago composto da circa 17mila isole, dove il rispetto delle normative sulla sicurezza marittima è spesso lacunoso. Solo pochi mesi fa, a marzo, una donna australiana ha perso la vita quando un’imbarcazione con 16 persone a bordo si è capovolta al largo di Bali, confermando la pericolosità di questi tragitti in assenza di rigidi controlli.