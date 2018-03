Drammatica scoperta nel pomeriggio di domenica a Taranto. Un anziano pensionato è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione di via Diego Peluso, certamente assassinato. La vittima è Mario D’Amato un ex idraulico in pensione che viveva da solo in casa e che, stando ad un primo esame da parte del medico legale intervenuto sul posto, sarebbe stato strangolato. Il ritrovamento del cadavere intorno alle 15 del pomeriggio quando i vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione forzando la porta di ingresso dopo che alcuni familiari della vittima avevano chiamato i carabinieri perché non riuscivano più a mettersi in contatto con lui.

L'abitazione infatti era chiusa a chiave dall'interno e l'83enne non rispondeva al campanello. I militari dell'arma hanno allertato i pompieri che infine sono entrati facendola brutta scoperta. Dopo il ritrovamento, sul posto sono intervenuti ilo medico lega le e il pubblico ministero di turno Giovanna Cannarile. Sul caso i carabinieri del comando provinciale di Taranto hanno immediatamente avviato un fascicolo di indagine ipotizzando immediatamente un omicidio. L'ipotesi più probabile al vaglio degli inquirenti è quella di una rapina finita male ma non si escludono a priori altre ipotesi. In poche ore i carabinieri hanno anche hanno individuato e fermato un uomo ritenuto coinvolto nell'omicidio e la cui posizione ora è al vaglio degli investigatori. Il soggetto è stato condotto nella caserma provinciale dei carabinieri di viale Virgilio per essere interrogato