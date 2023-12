Tutti i nomi di Babbo Natale nel mondo (che in un Paese ha un’aiutante donna) Joulupukki, Santa Claus, Sinterklaas: sono solo alcuni dei nomi di Babbo Natale nel mondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

È vestito di rosso, ha la lunga barba bianca, è amatissimo dai bambini perché nella notte di Natale porta loro regali a bordo di una slitta, facendosi aiutare dai piccoli elfi: si tratta di Babbo Natale, personaggio iconico conosciuto in ogni parte del mondo. Ma da Paese a Paese e a seconda delle lingue, il suo nome cambia così come cambia anche la leggenda che lo riguarda e che spiega come è nata questa figura.

Babbo Natale in Italia e il mito di San Nicola

Il mito di Babbo Natale nasce in realtà dalla leggenda di san Nicola di Bari, che si festeggia il 6 dicembre. Visse nel IV secolo ed era molto vicino ai bambini meno fortunati e bisognosi. L'usanza dello scambio dei regali per commemorare questo episodio risale al Medioevo, ma è la sua rappresentazione grafica a essere cambiata. Inizialmente era raffigurato come un anziano: il vecchietto con la tuta rossa e la lunga barba bianca, è più recente. Si deve a Coca Cola, che negli anni Trenta incaricò l'illustratore Haddon Sundblom di disegnare Babbo Natale per le pubblicità natalizie.

Babbo Natale nel resto del mondo

In gallese c'è Siôn Corn (Spazzacamino John), in lingua cilena si parla del Viejito Pascuero (Vecchietto Pasquale). Un'altra espressione molto usata è Papá Noel usata soprattutto in Spagna e Sud America (Paraguay, Argentina, Colombia). In Georgia, Mongolia, Armenia, Albania e Lituania si parla di Nonno Gelo e un nome simile si ritrova anche in Bielorussia, Serbia, Croazia, Macedonia e Russia. Qui c'è una particolarità: ad aiutarlo non ha i classici elfi, bensì sua nipote Снегурочка (tradotto è "Fanciulla delle Nevi"). È l'unico caso di aiutante donna di Babbo Natale.

In Finlandia c'è una figura molto diversa. Qui il personaggio che incarna il Natale si chiama Joulupukki ed è mezzo uomo e mezzo caprone. Affonda le sue radici in antiche leggende pagane. Infine nei Paesi Bassi e Fiandre c'è Sinterklaas, che a differenza del nostro Babbo Natale non arriva il 25 dicembre bensì la sera del 5 dicembre. Sinterklaas deriva da San Nicola, che si festeggia appunto il 5 dicembre. Dall’olandese Sinterklaas deriva il Santa Claus di Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito.