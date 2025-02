video suggerito

Svelate le peggiori stazioni ferroviarie d’Europa: quali sono le italiane in classifica Le stazioni ferroviarie non sono tutte uguali: l’European Railway Station Index seleziona le peggiori e le migliori d’Europa in base a vari criteri. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Santa Maria Novella, Firenze

Non tutte le stazioni ferroviarie sono uguali tra loro e lo sa bene chi, per piacere o per lavoro, frequenta molto i treni ed è abituato al trasporto su rotaie. Sono una soluzione che piace molto per gli spostamenti, un buon compromesso su cui si sta investendo anche in chiave luxury. Ma un po' per le condizioni delle stazioni stesse, un po' per problemi relativi a ritardi e cancellazioni, un po' per i costi e i guasti, l'esperienza di viaggio non è uguale per tutti. In Italia si registra ultimamente un vero e proprio caos in merito: i disagi sono molti e il governo si sta impegnando a risolvere i problemi del sistema. Intanto, arrivano le classifiche dell'European Railway Station Index.

Quali sono le peggiori stazioni ferroviarie d'Europa

L'European Railway Station Index ogni anno stila le classifiche relative alle migliori e peggiori stazioni ferroviarie d'Europa. Non tutte, infatti, sono qualitativamente uguali e dunque non offrono ai viaggiatori gli stessi servizi: a volte, l'esperienza di viaggio si può rivelare anzi piuttosto traumatica, facendo rimpiangere l'automobile. Dipende da tanti fattori: la presenza di cantieri, ritardi e cancellazioni, i costi, le condizioni delle infrastrutture. Questi sono solo alcuni dei fattori presi in considerazione dall'indice, a cui si aggiungono anche: il volume di passeggeri, gli orari di apertura delle biglietterie, i tempi di attesa, l'accessibilità per le sedie a rotelle, il numero di negozi e ristoranti, la presenza di offerte. A tutti viene assegnato un punteggio fino a 118.

Roma Tiburtina

La classifica si compone di 50 posizioni: 25 costituiscono la parte alta della classifica, 25 sono nella seconda metà. Qui troviamo più volte volte Berlino, una delle città che se l'è cavata peggio, comparendo con diverse stazioni tra le peggiori tra cui Berlin Ostkreuz, Berlin Zoologischer Garten e la Stazione centrale di Brema. Male anche Parigi, che figura (tra le altre) con Châtelet-Les Halles e Haussmann Saint-Lazare. In compenso, però, Parigi compare anche nella parte alta della classifica, tra le migliori, con Gare de Lyon, Gare Montparnasse e la Stazione Saint-Lazare. Male anche l'Italia. Tra le stazioni peggiori d'Europa ce ne sono ben cinque, in città importanti: Bologna Centrale, Torino Porta Nuova, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Milano Centrale. In 21esima posizione, invece, c'è Napoli Centrale. Meglio per Roma Termini, all'ottavo posto. Al primo posto della classifica, dunque la migliore d'Europa, è la stazione di Zurigo; al secondo posto la stazione ferroviaria di Berna mentre sul gradino più basso del podio c'è Utrecht Centrale.

Berlino Ostkreuz, Berlino

La classifica delle peggiori stazioni ferroviarie d'Europa

26. Germany, Frankfurt, Frankfurt Main Hbf

27. Germany, Munich, München Hbf

28. Germany, Hannover, Hannover Hbf

29. Germany, Essen, Essen Hbf

30. United Kingdom, London, London Waterloo

31. Germany, Stuttgart, Stuttgart Hbf

32. Germany, Düsseldorf, Düsseldorf Hbf

33. Finland, Helsinki, Helsinki Central Station

34. Italia, Bologna, Bologna Centrale

35. Italia, Milano, Milano Centrale

36. Germany, Munich, Munich East Station

37. Germany, Berlin, Berlin-Gesundbrunnen

38. Germany, Nuremberg, Nürnberg Hbf

39. Italia, Torino, Torino Porta Nuova

40. Germany, Hamburg, Hamburg-Altona

41. Germany, Berlin, Berlin Südkreuz

42. Austria, Vienna, Vienna Meidling

43. Germany, Munich, München-Pasing

44. Italia, Roma, Roma Tiburtina

45. France, Paris, Haussmann–Saint-Lazare

46. France, Paris, Châtelet–Les Halles

47. Italia, Firenze, Firenze Santa Maria Novella

48. Germany, Berlin, Berlin Zoologischer Garten

49. Germany, Bremen, Bremen Hbf

50. Germany, Berlin, Berlin Ostkreuz