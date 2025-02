Quali sono le migliori stazioni ferroviarie d’Europa: c’è un’italiana in top 10

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Roma Termini

Agli europei piace viaggiare in treno, ma non tutte le stazioni ferroviarie sono uguali tra loro. Differiscono per diversi aspetti, che sono infatti diventati la base per l'analisi annuale dell'European Railway Station Index. Prendendo in esame una serie di criteri viene stilata una classifica delle migliori stazioni ferroviarie d'Europa: sono 50 posizioni in tutto. Nella parte alta della classifica, nella top 10 per la precisione, spicca una stazione ferroviaria italiana. Ci sono diverse italiane anche tra le peggiori, nella parte bassa dell'elenco. La classifica è opera del Consumer Choice Center, un'organizzazione senza scopo di lucro imprgnata a difendere i diritti dei consumatori in tutto il mondo.

Quali sono le stazioni ferroviarie d'Europa migliori e peggiori

L'European Railway Station Index è la classifica delle stazioni ferroviarie d'Europa, ordinate dalla migliore alla peggiore, distribuite su 50 posizioni. Per la realizzazione dell'elenco vengono presi in esame diversi fattori, fondamentali per dare una valutazione completa: la presenza di cantieri, ritardi e cancellazioni sugli orari di partenza, i costi dei biglietti, le condizioni delle infrastrutture, il volume di passeggeri, gli orari di apertura delle biglietterie, i tempi di attesa, Wifi gratuito, l'accessibilità per i viaggiatori in sedie a rotelle, il numero di negozi e ristoranti, la presenza di offerte, ascensori funzionanti. I dati riflettono le ultime informazioni disponibili al momento del rapporto (agosto 2024).

Santa Maria Novella, Firenze

A tutte le stazioni prese in considerazione viene poi assegnato un punteggio fino a 118. Spicca al primo e al secondo posto la Svizzera: medaglia d'oro per la stazione di Zurigo con un punteggio di 101. Seguono sul podio la Bern Railway Station di Berna e la Utrecht Centraal, nei Paesi Bassi. Ben quattro posizioni della top 10 sono occupate da stazioni francesi. Compaiono poi la Wien Hauptbahnhof di Vienna e London Bridge. In queste prime dieci posizioni spicca una sola stazione ferroviaria italiana: è Roma Termini con un punteggio di 87,5. Le altre italiane nella top 50 sono: Bologna Centrale, Torino Porta Nuova, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Milano Centrale, Napoli Centrale. Meglio per Roma Termini, all'ottavo posto. Male per la Germania, che occupa ben cinque delle ultime dieci posizioni.

Roma Tiburtina

La classifica delle migliori stazioni ferroviarie europee

Switzerland, Zürich Zürich HB Switzerland, Bern, Bern Railway Station Netherlands, Utrecht, Utrecht Centraal France, Paris, Gare du Nord France, Paris, Gare de Lyon France, Paris, Gare Montparnasse Austria, Vienna, Wien Hauptbahnhof Italia, Rome, Roma Termini France, Paris, Gare Saint-Lazare United Kingdom, London, London Bridge Germany, Leipzig, Leipzig Hbf Netherlands, Amsterdam, Amsterdam Centraal Norway, Oslo, Oslo sentralstasjon Germany, Berlin, Berlin Hbf Germany, Berlin, Berlin Alexanderplatz Germany, Cologne, Köln Hbf United Kingdom, London, St. Pancras International Germany Berlin, Berlin, Friedrichstraße Spain, Madrid, Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes United Kingdom, London, London Liverpool Street Italia, Naples, Napoli Centrale United Kingdom, London, London Victoria Germany, Hamburg, Hamburg Hbf United Kingdom, London, Paddington United Kingdom, London, London Euston Germany, Frankfurt, Frankfurt Main Hbf Germany, Munich, München Hbf Germany, Hannover, Hannover Hbf Germany, Essen, Essen Hbf United Kingdom, London, London Waterloo Germany, Stuttgart, Stuttgart Hbf Germany, Düsseldorf, Düsseldorf Hbf Finland, Helsinki, Helsinki Central Station Italia, Bologna, Bologna Centrale Italia, Milano, Milano Centrale Germany, Munich, Munich East Station Germany, Berlin, Berlin-Gesundbrunnen Germany, Nuremberg, Nürnberg Hbf Italia, Torino, Torino Porta Nuova Germany, Hamburg, Hamburg-Altona Germany, Berlin, Berlin Südkreuz Austria, Vienna, Vienna Meidling Germany, Munich, München-Pasing Italia, Roma, Roma Tiburtina France, Paris, Haussmann–Saint-Lazare France, Paris, Châtelet–Les Halles Italia, Firenze, Firenze Santa Maria Novella Germany, Berlin, Berlin Zoologischer Garten Germany, Bremen, Bremen Hbf Germany, Berlin, Berlin Ostkreuz