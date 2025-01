video suggerito

Arriva Dream of the Desert, il treno di lusso italiano che attraversa l’Arabia Saudita Il Dream of the Desert è un treno di lusso progettato dalla società italiana Arsenale in collaborazione con le Ferrovie dell’Arabia Saudita. Composto da 14 carrozze e 34 suite, ecco quando partirà il primo treno e come funziona. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il rendering di Dream of the Desert | Foto Arsenale Spa / SAR

Dream of the Desert è il nuovo treno di lusso realizzato dalla società italiana Arsenale, la quale opera nel settore dell'ospitalità di lusso. Sviluppato in collaborazione con le Ferrovie dell'Arabia Saudita, il treno collegherà la capitale Ryad e Al Qurayyat. Si tratta di uno degli ultimi di esempi in ordine di tempo di treni super lusso. Negli ultimi anni, infatti, riscoprendo l'antico splendore dei treni Orient Express, la società Belmond Management Limited è stata una delle più attive nella realizzazione di convogli super lusso dal design art decò. Questi treni coprono diverse tratte in giro per l'Europa e l'Italia collegando mete da sogno e capitali. Anche la società Accor Hospitality, di cui fa parte il marchio Orient Express, ha progettato nuovi treni di lusso dal design vintage e dal sapore ottocentesco. Ora il Dream of the Desert si propone di portare questo mix tra eleganza e lusso contemporaneo in Arabia Saudita.

Una delle suite | Foto Arsenale Spa / SAR

Com'è fatto il treno di lusso italiano Dream of the Desert

Il treno è composto da 14 carrozze e 34 suite. A coordinare il progetto è stata l'architetta Aline Asmar d'Amman, fondatrice dello studio Culture in Architecture. L'arredamento dei vari convogli riflette le architetture saudite, con colori sabbiosi e mobili prodotti dall'eccellenze dell'artigianato locale.

La carrozza bar | Foto Arsenale Spa / SAR

Nel convoglio sarà possibile trovare una carrozza bar e una ristorante, ispirate al tradizionale majlis, ovvero un luogo della cultura islamica che può indicare uno spazio all'aperto, un salotto, una tenda oppure una stanza dentro un'abitazione. Tanti immobili in legno presentano motivi geometrici, tipici dell'architettura saudita.

La carrozza ristorante | Foto Arsenale Spa / SAR

Quando partirà il Dream of the Desert

Paolo Barletta, ceo del Gruppo Arsenale ha dichiarato in una nota: "Siamo orgogliosi di questo risultato e non vediamo l'ora di accogliere i nostri primi ospiti a bordo. Dream of the Desert inizierà le operazioni entro la fine del terzo trimestre del 2026". Questo treno super lusso fa parte della cosiddetta Visione Saudita 2030, un progetto che il Paese saudita punta a mettere in atto per attrarre turismo e investimenti.

Il design di una delle carrozze | Foto Arsenale Spa / SAR