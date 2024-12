video suggerito

A Roma apre il primo hotel Orient Express: quanto costerà una suite ispirata al treno storico Orient Express, il leggendario treno di lusso ispirato ai libri di Agatha Christie, apre il suo primo hotel: si troverà a Roma e sarà un mix di Art Déco e design contemporaneo. Ecco come sarà fatto e quanto costerà dormire in una suite.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non conosce l’Orient Express? Dopo uno spettacolare restauro il lussuoso treno ispirato ai libri di Agatha Christie che fa il giro dell’Europa sta vivendo una nuova “epoca d’oro”, tanto da essere diventato il mezzo di trasporto ideale per coloro che vogliono concedersi un viaggio capace di mixare avventura, relax e comfort. La cosa che in pochi sanno è che presto non servirà essere continuamente in movimento sui binari per provare un’esperienza simile. Il marchio Orient Express ha annunciato l’apertura di un suo primo hotel a 5 stelle che sorgerà nella Capitale italiana: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla struttura ricettiva pensata per gli amanti del lusso.

Chi ha curato il design del primo hotel Orient Express

Si chiama Orient Express La Minerva ed è l’hotel di lusso che il marchio del treno più famoso al mondo aprirà nel centro di Roma nella primavera 2025. Si tratta della prima struttura ricettiva sulla “terraferma” firmata oriente Express e, stando ai progetti dell’azienda, verrà seguita da un secondo albergo e da due navi.

Palazzo La Minerva

La Minerva è un palazzo storico della Capitale: costruito nel 1620 e trasformato in hotel nel XIX secolo, di recente è stato restaurato per celebrare la ricca storia della città Eterna. A curare il progetto è stato l’architetto franco-messicano Hugo Toro, che ha mixato Art Déco ed eleganza contemporanea, reinterpretando in chiave moderna il fascino originale e senza tempo del leggendario treno. Il suo obiettivo? Far sembrare la struttura una sontuosa casa privata piuttosto che un classico hotel.

Orient Express La Minerva

I prezzi dell'hotel Orient Express La Minerva

L’Orient Express La Minerva si trova in Piazza nella Minerva, nel cuore di Roma, a pochi passi dal Pantheon, dunque è circondato da panorami mozzafiato ed è perfetto per esplorare la città comodamente a piedi. Conterà 93 camere di lusso, di cui 36 saranno delle incredibili suite, avrà un bar, un ristorante sul tetto e un hammam turco, dunque non sarà solo per turisti ma anche per i romani che vorranno concedersi una serata elegante e sofisticata.

Orient Express La Minerva

Quanto costerà soggiornare in questo “paradiso”? Si partirà da 1.450 euro a notte per una classic room e si arriverà a quasi 4.000 euro per la suite con terrazza (dove, sotto apposito pagamento, sarà disponibile anche il servizio maggiordomo). Sul sito ufficiale della struttura è già possibile prenotare: appuntamento, dunque, all’1 aprile 2025 per esplorare da vicino gli interni della struttura.