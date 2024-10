video suggerito

Un viaggio intorno al mondo a bordo di treni di lusso: 100 mila euro per l'itinerario in 12 Paesi 59 giorni per visitare 4 continenti in 12 Paesi, a bordo di 7 treni di lusso: è il viaggio intorno al mondo che partirà nel 2025.

A cura di Giusy Dente

Venice Simplon Orient Express, Instagram @vsoetrain

Per gli appassionati di viaggi e avventura, un tour intorno al mondo non può che essere l'esperienza della vita, un modo per immergersi nelle meraviglie che il mondo ha da offrire, da quelle sotto gli occhi di tutti agli angoli più remoti e nascosti. Questa tipologia di viaggio ultimamente va molto di moda: sono nate diverse crociere a tema, che riscuotono parecchio successo. La Odyssey è da poco salpata: i suoi passeggeri hanno pazientemente aspettato per tre mesi, pur di salire a bordo e partire per la vacanza dei loro sogni, che veniva continuamente rimandata. Ma il mare non è l'unica soluzione. Si può fare un viaggio intorno al mondo anche in treno.

Un viaggio intorno al mondo di lusso

Per chi sogna di visitare il mondo, arriva ora l'itinerario messo a punto da Railbookers, che si è inventato un viaggio in treno della durata di 59 giorni, che visita 12 Paesi in quattro continenti, tra città iconiche e paesaggi mozzafiato, compresi alcuni siti patrimonio dell'Unesco. L'itinerario ha una particolarità: a essere coinvolti non sono vagoni datati e malandati, dove stare ammassati l'uno sull'altro, bensì alcuni dei più lussuosi treni del mondo, godendo di ristoranti di prima classe e cabine private. La partenza è prevista da Vancouver il 3 settembre 2025. La particolarità è che si può anche prenotare un solo segmento del tragitto, così da personalizzare il proprio viaggio, che include nella sua interezza tantissime città.

Rocky Mountaineer, @rockymountaineer

L'itinerario del viaggio intorno al mondo in treno

Sette sono i treni di lusso messi a disposizione. Si parte dalle Montagne Rocciose canadesi sul Rocky Mountaineer, si prosegue nelle Highlands scozzesi sul Royal Scotsman, si passa alle città romantiche d'Italia sul La Dolce Vita Orient Express per poi continuare sul Venice Simplon-Orient-Express, scendere in India a bordo del Maharajas' Express, andare alla scoperta del Sud Africa sul Rovos Rail e finire il tutto nel sud-est asiatico sull'Eastern & Oriental Express attraverso Malesia e Singapore. In tutto le città attraversate sono: Vancouver, Kamloops, Jasper, Lake Louise, Banff, Edimburgo, Roma, Venezia, Portofino, Verona, Parigi, Budapest, Bucarest, Istanbul, Delhi, Jaipur, Ranthambore, Agra, Varanasi, Johannesburg, Cascate Vittoria, Città del Capo, Stellenbosch, Singapore. L'organizzazione ha anche messo a punto alcune esperienze ed escursioni: insomma, il viaggiatore non deve davvero preoccuparsi di nulla. Sono infatti previsti, tra le varie cose, un giro in gondola a Banff con crociera sul lago Minnewanka, una cena-spettacolo al Moulin Rouge di Parigi, un tour privato delle Cascate Vittoria, crociera al tramonto sul fiume Zambesi e degustazione esclusiva di vini presso la tenuta Lanzerac, famosa in tutto il mondo, a Stellenbosch.

La Dolce Vita Orient Express, Instagram @ladolcevitaorientexpress

Quanto costa l'esperienza

Gli organizzatori hanno detto di aver progettato il viaggio per soddisfare la crescente domanda di viaggi in treno di lusso, una modalità che elogia la gioia del viaggio lento. Ma costoso! Ovviamente l'esperienza ha un prezzo piuttosto alto: un biglietto per l'intero itinerario di tre mesi costa 103 euro circa, cifra che include anche soggiorni in hotel (tra cui L'Imperial a Delhi e il Queen Victoria Hotel a Città del Capo), trasferimenti in auto, alcuni voli, pasti e tour, un soggiorno in un safari lodge e la salita sulla Torre Eiffel. Chi è pronto a fare l'investimento della vita?