Viaggi in treno panoramici più belli del mondo: in classifica al secondo posto un percorso in Italia Ecco i 10 viaggi in treno mozzafiato da fare almeno una volta nella vita. In classifica c'è anche una tratta che tocca l'Italia, al secondo posto.

A cura di Giusy Dente

Kuranda Scenic Railway

In tutto il mondo ci sono veri e propri fan dei viaggi in treno: persone che amano godersi il paesaggio che si vede dal finestrino e che cambia chilometro dopo chilometro, proponendo vallate, scorci cittadini, spazi verdi sconfinati, panorami mozzafiato. Alcuni sono da provare almeno una volta nella vita, proprio perché offrono un'esperienza che non ha eguali. Le proposte non mancano, ma per avere un'idea delle migliori alternative, Titan Travel ha stilato una classifica dei viaggi in treno panoramici più belli del mondo, quelli davvero imperdibili. Sono stati presi in esame diversi fattori: prezzo del biglietto standard, prezzo del biglietto premium, differenza di prezzo tra standard e premium per valutare la convenienza, punteggio delle recensioni di Tripadvisor e numero di recensioni, numero di fermate e distanza totale percorsa. Si è arrivati così a un punteggio complessivo per ogni percorso: questi sono quelli entrati in top 10. C'è anche una tratta che tocca l'Italia.

Quali sono i viaggi panoramici in treno più belli

Il viaggio in treno più pittoresco del mondo si trova in India. In cima alla classifica di Titan Travel, infatti, c'è l'Himalayan Queen che ha ottenuto un punteggio complessivo di 7,35 su 10, dunque il più alto. Il percorso si snoda attraverso il paesaggio ricco di valli dell'India settentrionale, da Kalka a Shimla, passando per le cime innevate dell'Himalaya e villaggi vivaci. Si viaggia su "treni giocattolo", chiamati così per le loro dimensioni ridotte, ma perfette per attraversare le montagne.

Himalayan Queen

Al secondo posto si è classificato il Bernina Express con un punteggio di 7.10. Questo percorso parte da Coira, in Svizzera, e arriva a Tirano, in Italia, viaggiando attraverso le Alpi e passando per luoghi di interesse come il ghiacciaio del Morteratsch, il Lago Bianco, la Ferrovia Retica (un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO).

Bernina Express

Sul podio, al terzo posto, Kuranda Scenic Railway che, come si evince dal nome stesso, corre lungo la linea Cairns-Kuranda in Australia attraversando il Barron Gorge National Park con vista sulle Barron Falls e i giardini tropicali vicino alla stazione di Kuranda. Stando soltanto alle recensioni di Tripadvisor, è il Rocky Mountaineer ad aver ottenuto il maggior numero di citazioni per i suoi panorami pittoreschi, pur non rientrando nella classifica generale. Al secondo posto lo scozzese Jacobite Steam Train, al nono posto dell'elenco complessivo che tiene conto di tutti i fattori.

Sagano Railway

10 viaggi in treno mozzafiato: la classifica

Himalayan Queen, India Bernina Express, Svizzera e Italia Kuranda Scenic Railway, Australia Sagano Railway, Japan Alaska Railroad Aurora Winter Train, USA Darjeeling Toy Train, India Bergensbanen, Norvegia TranzAlpine, Nuova Zelanda Jacobite Steam Train, Scozia Tokaido Shinkansen, Giappone