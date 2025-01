video suggerito

Dove andare nel 2025: in classifica un’esperienza esclusiva tutta italiana Tra le mete suggerite per il 2025 CNN individua destinazioni più conosciute ed esperienze meno inflazionate: scopriamo quali sono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Orient Express

Con l'offerta di voli di oggi, scegliere un viaggio da organizzare può essere difficile, anche se è vero che molte tratte sono proibitive a livello economico. Spesso, però, nell'epoca della FOMO si rischia di perdersi tra le tante alternative. I social, inoltre, sono una quotidiana fonte d'ispirazione per nuove destinazioni. Come ha fatto anche Tripadvisor, ogni anno CNN Travel stila una classifica dei migliori posti da visitare nel 2025: scopriamo quali sono le mete da non perdere

Le destinazioni da visitare nel 2025

Dalla Bolivia al Kazakistan, passando per la Polonia e il Pakistan, nella lista dei posti da non perdere nel 2025 stilati da CNN troviamo tante destinazioni popolari ma sempre consigliate in chiave meno turistica. Per esempio in India, la meta consigliata è l'isola Barren nell'arcipelago delle Andamane, ovvero l'unico vulcano ancora attivo in India. In Germania, invece, la destinazione suggerita è Chemnitz, una città la cui principale attrazione è una gigantesca testa di bronzo, il "secondo busto più grande del mondo", del filosofo Karl Marx. Eretta nel 1971, l'imponente scultura è visitata, anche se Marx non ha mai realmente visitato quella destinazione in vita sua. Ovviamente nella lista stilata da CNN non poteva mancare una meta, o meglio un'esperienza, italiana.

Chemnitz

L'esperienza italiana da non perdere nel 2025

L'esperienza da non perdere nel 2025 nel nostro Paese ha a che fare con i viaggi di lusso a bordo di treni d'epoca. Gli appassionati dei viaggi, infatti, sono in attesa della partenza del primo La Dolce Vita Orient Express, un treno extralusso che da aprile 2025 percorrerà l'Italia con otto itinerari.

Leggi anche Le migliori destinazioni al mondo del 2025: nella classifica di TripAdvisor ci sono due italiane

Il treno di lusso, realizzato da Arsenale S.p.A. con Orient Express e il supporto di Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione Fs e Treni Turistici Italiani, prevede tra le sue tappe Venezia, la Toscana e altre mete meno battute come l'Abruzzo e la Basilicata (coperte dall'itinerario delle Pietre Eterne di Matera). Inoltre, una tratta coprirà l'itinerario tra la Sicilia e Roma andata e ritorno.

Una delle carrozze dell'Orient Express

Non è necessario spendere cifre folli per godersi questa esperienza sulle rotaie in Italia, ma sicuramente si tratta di un viaggio tra i 3500 e i 4700 euro.. Per un tocco di lusso in pieno stile Dolce Vita, prenotate la classe Executive, una carrozza con enormi poltrone reclinabili e servizio di maggiordomo.

Una suite del Dolce Vita Orient Express