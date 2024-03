In viaggio alla scoperta dell’Italia sull’Orient Express, quanto costa una cabina sullo storico treno Arriva il Dolce Vita Orient Express che propone nove diverse itinerari nelle regioni della Penisola. Le prime partenze sono previste per il 2025 le prenotazioni apriranno il 2 aprile, qual è il prezzo di una cabina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Dolce Vita Orient Express

A partire dal 2 aprile sarà possibile acquistare i biglietti per il Dolce Vita Orient Express. Il treno di lusso realizzato da Arsenale S.p.A. con Orient Express e il supporto di Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione Fs e Treni Turistici Italiani si prepara alla partenza, proponendo nove diversi itinerari a seconda della stagione, che permetteranno di avventurarsi nelle regioni italiane, scoprendone bellezze e ricchezze. I primi tour sono previsti per il 2025 e, dopo una prima fase di "prenotazione prioritaria" che ha avuto luogo nel dicembre del 2022 e ha bloccato più di 400 cabine in pochi mesi, è stata aperta la vendita ufficiale, mentre in occasione del Duco Travel Summit 2024 è stato svelato in anteprima una cabina del treno. Non bisogna confondersi, però, il viaggio da sogno non è lo stesso su cui aveva viaggiato Chiara Ferragni nel 2022, di proprietà dell'azienda che opera nel turismo di lusso Belmond, nell'orbita della holding francese LVMH.

Il Dolce Vita Orient Express

Come è fatto il Dolce Vita Orient Express

Il treno di lusso si compone di 12 cabine deluxe, 18 suite tutte con servizio in camera consultabile dal tablet che include prodotti locali, dolci e salati; si può ordinare direttamente mediante un pulsante in camera e viene servito su un elegante vassoio sul letto o sull'apposito tavolo. P

Una suite del Dolce Vita Orient Express

resente ovviamente anche la carrozza ristorante, un ambiente suggestivo dalle pareti laccate dove si potrà trovare una selezione di piatti stagionali, specialità gastronomiche e vini provenienti dalle regioni dell'itinerario scelto. Si potrà partire per questo viaggio assieme ad amici e parenti organizzando eventi privati con un massimo di 62 persone e un itinerario personalizzato.

Una suite del Dolce Vita Orient Express

I nove itinerari

Tra i viaggi in programma:

– Il Coast to coast, Venezia e Portofino;

– La Bella Italia, Venezia e Siena;

– Matera e Palena "La Transiberiana Italiana"

– Montalicino, "Viaggio tra i vini Italiani"

– Monferrato "Vino e Tartufo"

– Il Sud Italia – Maratea e Palermo

– Un’esplorazione lungo la costa da Palermo a Roma, "Alla scoperta della costa tirrenica";

– "Le meraviglie della Sicilia e del Mediterrane"».

Quanto costa una cabina sull'Orient Express

I prezzi variano a seconda dell'itinerario e del periodo in cui si prenota il viaggio. Si parte da una base di 3.500 euro a persona in cabina deluxe e di 4.700 euro a persona in suite.