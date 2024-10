video suggerito

I treni notte migliori d'Europa: i consigli dell'esperto travel L'esperienza travel da fare assolutamente almeno una volta nella vita? Un viaggio a bordo di un treno notturno: ecco quali sono i migliori d'Europa secondo l'esperto del settore.

A cura di Valeria Paglionico

L'esperienza travel da provare assolutamente quando si ha qualche giorno di ferie in più? Quella dei viaggi in treno. Se da un lato l'aereo permette di raggiungere in pochissime ore mete anche molto lontane, il treno è molto più lento ma dà la possibilità di godersi l'intero percorso tra scorci suggestivi e panorami meravigliosi. Una vacanze di questo genere, inoltre, è perfetta per coloro che vogliono visitare più location in pochi giorni ma senza doversi preoccupare delle coincidenze, dei mezzi di trasporto disponibili o degli orari: basterà andare a dormire nella propria cuccetta per ritrovarsi in una nuova città. Quali sono i treni notturni più belli d'Europa? A rivelarlo è stato l'esperto di viaggi Tom Chesshyre, diventato famoso grazie al libro Slow Trains To Istanbul… And Back.

Il "treno della buonanotte" da Bruxelles a Praga

Il primo treno notturno da provare assolutamente secondo Tom Chesshyre è l'European Sleeper, noto anche come "il treno della buonanotte". Collega Bruxelles a Praga in poco più di 15 ore ma la sua particolarità sta nel fatto si ferma in luoghi meravigliosi come Anversa, Rotterdam, Amsterdam, Berlino e Dresda. Parte tre giorni alla settimana e al suo interno è dotato di ogni tipo di comfort, dai letti con piumoni e biancheria di qualità alla disponibilità di colazione continentale. Le carrozze sono d'epoca, risalgono infatti agli anni '50, ma al loro interno le cuccette sono curatissime, disponibili sia in forma privata che condivisa. Quanto costa viaggiare a bordo dell'European Sleeper? Si parte da 139 euro a persona per un posto letto in una cuccetta per 6 persone e si arriva a 499 euro per una cuccetta privata per 5 persone (i prezzi si intendono per un unico viaggio da Bruxelles a Praga).

European Sleeper

Il viaggio in treno più bello del mondo è quello da Londra alla Scozia

Il Caledonian Sleeper secondo molti offrirebbe il viaggio in treno più bello del mondo: collega Londra con la Scozia, passando in città iconiche come Fort William, Inverness, Edimburgo, Glasgow, Aberdeen, ed è l'ideale per coloro che vogliono fare un tour del Regno Unito senza preoccuparsi di alloggi, coincidenze o noleggio auto. La sua peculiarità? Segue un percorso panoramico, offrendo ai suoi ospiti degli scorci super "Instagrammabili". I prezzi del treno sono molto dinamici: in media si parte da 55 sterline per una poltrona in prima classe (se prenotata con largo anticipo) e si arriva a 325 sterline (383 euro) per una camera doppia con bagno privato e colazione inclusa (i prezzi si intendono per i viaggi di sola andata).

Caledonian Sleeper

Il treno per gli amanti dell'est Europa

Per coloro che vogliono andare alla scoperta dell'est Europa l'ideale è salire a bordo del treno Ister (il termine rumeno per indicare il Danubio, il fiume che viene costeggiato fino a quando non sfocia nel Mar Nero). La tratta collega Budapest e Bucarest e permette di godersi uno splendido panorama dei Monti Carpazi tra Brasov e la capitale della Romania. Certo, non è elegante come gli altri, non ha nessun ristorante a bordo e i suoi scompartimenti sono stretti, ma in compenso in poco più di 11 ore percorre 800 km al prezzo a poco più di 175 euro (in una cuccetta per 2).

Transilvania, Romania

Il viaggio in treno attraverso la Norvegia

I turisti che vogliono visitare angoli iconici ma nascosti del Nord Europa, invece, farebbero bene a viaggiare sul SJ Norge, il treno notturno che attraversa il cuore della Norvegia, collegando le città di Trondheim e Bodo. Particolarmente consigliato in estate quando le ore di buio sono poche, è perfetto per ammirare sia i fiordi nascosti tra le montagne che l'aurora boreale. Dotato sia di sedili standard che di cuccette, offre agli ospiti tè e caffè gratuitamente e al suo interno ha anche una carrozza ristorante. I prezzi? si parte da poco più di 70 euro per una poltrona standard e si arriva a 170 per una cuccetta privata.

SJ Norge

Da Londra alla Cornovaglia in treno

Si chiama Night Riviera ed è il treno notturno che collega Londra con la Cornovaglia (con fermate a Liskeard, Par, St Austell, Truro e St Erth. Ogni cuccetta è dotata di comodi letti, la colazione è sempre inclusa e c'è anche una carrozza lounge dove si possono gustare snack e bevande. Quanto costa? Gli scompartimenti per due persone per l'intera tratta vengono offerti a un prezzo di 166 sterline (quasi 200 euro).

Night Riviera