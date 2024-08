video suggerito

Da Londra alla Scozia in un treno panoramico: quanto costa il viaggio che attraversa la Gran Bretagna Volete organizzare un viaggio in the road per attraversare la Gran Bretagna? Questo treno panoramico fa al caso vostro: ecco di cosa si tratta e quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Sognate un viaggio on the road alla scoperta della Gran Bretagna? Dite addio alle auto noleggiate, ai bus e ai continui cambi di hotel, è stato inaugurato un treno "panoramico" che attraversa il paese da un capo all'altro, offrendo ai suoi ospiti un'esperienza di lusso in pieno stile Orient Express. A bordo della vettura non bisogna preoccuparsi di coincidenze, ritardi, check-in e check-out, c'è tutto il necessario per godersi una vacanza dal mood british: ecco quando costa un'esperienza tanto suggestiva ed esclusiva.

I servizi a bordo del Caledonian Sleeper

Si chiama Caledonian Sleeper ed è il treno notte di lusso che collega Londra con le principali città della Scozia. Parte dalla stazione di Euston intorno alle 20 e in poco più di 12 ore raggiunge Fort William, la cosiddetta "capitale outdoor" del Regno Unito dove si può ammirare il Ben Nevis, una delle montagne più alte del paese.

Caledonian Sleeper

Si continua poi alla volta di Edimburgo, attraversando sia le principali città scozzesi che le Highlands. In tutto vengono percorsi 800 km di strade dai panorami incredibilmente suggestive. A bordo si ha inoltre la possibilità di gustare piatti tipici, dagli haggis al whisky scozzese: il Club Car è il vagone riservato al ristorante con accoglienti divanetti di pelle arancione e blu.

Il Club Car

Quanto costa il treno panoramico della Gran Bretagna

Il Caledonian Sleeper è stato ristrutturato nel 2019 con un investimento di 200 milioni e prosegue la tradizione del servizio di treni-letto che collega Londra e Scozia. Esiste anche una seconda tratta disponibile, quella proposta dal Night Riveria Sleeper, che parte da Londra Paddington e arriva a Penzance, sulla costa della Cornovaglia. Quanto costa una vacanza on the road simile?

Una delle stanze private del treno

I prezzi sono molto dinamici, dunque variano a seconda delle offerte stagionali. In media si parte da 55 sterline per una poltrona in prima classe (se prenotata con largo anticipo) e si arriva a 325 sterline (383 euro) per una camera doppia con bagno privato e colazione inclusa (i prezzi si intendono per i viaggi di sola andata). In quanti non vedono l'ora di provare l'esperienza?