video suggerito

Il treno di lusso che attraversa Inghilterra e Galles: quanto costa un viaggio sul Britannic Explorer Immergersi nei paesaggi della Cornovaglia mentre si viaggia tra Inghilterra e Galles: è questa la tratta del Britannic Explorer, A Belmond Train, il nuovo treno di lusso in stile Orient Express. Quanto costa un viaggio di tre notti a bordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una delle carrozze del Britannic Explorer

Arriva un nuovo treno sulla scia del lussuosissimo Orient Express. Il Britannic Explorer – A Belmond Train segue la scia del turismo legato ai treni di lusso e debutterà a luglio 2025. Le tratte da sogno che ripercorrono quelle storiche del treno celebrato anche da Agatha Christie sono la nuova destinazione da sogno ideata dalla Belmond Limited del Gruppo LVMH: da Parigi a Portofino passando per la storica tratta verso Istanbul, le destinazioni dello storico Orient Express si ampliano con questo convoglio tutto a trazione britannica. Il Britannic Explorer sarà il primo treno di lusso che coprirà una tratta ferroviaria in Inghilterra e in Galles. Ecco quanto costa e com'è fatto.

Una delle camere del Britannic Explorer | Foto Belmond

Com'è fatto il Britannic Explorer

Il Britannic Explorer partirà da Londra per un viaggio di tre notti a attraverso i meravigliosi paesaggi naturali della Cornovaglia, del Distretto dei Laghi e del Galles. Durante il giorno, i passeggeri potranno scendere dal treno e

partecipare a escursioni guidate alla scoperta del paesaggio circostante, delle bellezze naturali e della storia di ogni destinazione, mentre la sera potranno rilassarsi gustando un piatto stellato. L'esperienze culinarie a bordo del treno sono curate dallo chef Simon Rogan, che vanta in tutto otto stelle Michelin.

Una delle 15 suite doppie | Foto Belmond

Come ogni treno da favola del gruppo Belmond Ltd, a rendere magico il viaggio contribuisce il design d'interni lussuoso che rievoca gli storici treni di inizio Novecento. A curare quelli del Britannic Explorer è stato lo studio londinese Albion Nord: 18 cabine che uniscono comfort ed eleganza. All'interno del treno troviamo tre Grand Suite e 15 suite sono ispirate alla costa britanniche fatta di colline e strapiombi affascinanti. Oltre alle suite troviamo la spa a bordo, le carrozze bar e ristoranti.

La carrozza bar | Foto Belmond

Quanto costa un soggiorno sul Britannic Explorer

Le cabine più lussuose, le Grand Suite, sono anche le più costose. Il soggiorno di tre notti in una di queste stanze costa 14.100 sterline a persona, che corrispondono a 16.960 euro. Le Grand Suites includono uno staff a propria disposizione, un letto matrimoniale e un bagno privato con lavabo e cabina doccia in marmo. Le suite doppie o matrimoniali, invece, includono letti di lusso, scaffali in ceramica e bagno privata. Il soggiorno di treni notti in una di queste camere parte da 5800 sterline, che corrispondono a 6.975 euro.

La Grand Suites | Foto Belmond