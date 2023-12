Da Parigi a Portofino sull’Orient Express: quanto costa e quando parte il treno dei sogni L’Orient Express, lo storico treno che attraversa l’Europa, inaugurerà un nuovo itinerario dalla capitale Francese a Parigi: quanto costa il viaggio che attraversa la Costa Azzurra e la riviera italiana.

A cura di Arianna Colzi

Gli interni del Venice Belmond Orient Express

Dopo aver collegato Firenze a Parigi, l'Orient Express è pronto per inaugurare un altro itinerario nel cuore dell'Europa. Il Venice Simplon-Orient-Express partirà da Parigi per arrivare fino a Portofino, perla della costa ligure, lambendo la meravigliosa Costa Azzurra. Lo storico treno, riportato agli antichi splendori dal gruppo Belmond, concluderà l'itinerario offrendo anche la possibilità di soggiornare allo Splendid Belmond Hotel di Portofino. Ecco quando partirà il viaggio dei sogni e quanto costa salire a bordo del treno più speciale d'Europa.

Il viaggio da Parigi a Portofino a bordo dell'Orient Express

Il Venice Simplon-Orient-Express partirà da Parigi giovedì 20 giugno 2024. Nei vagoni extralusso in pieno stile Art Déco i passeggeri potranno scegliere tra vari tipi di cabine: quelle storiche, le suite e le Grand Suite. Le cabine storiche sono arredate in modo che la zona giorno si possa trasformare facilmente in una zona notte, con le cuccette pronte ad accogliere i viaggiatori per la notte a bordo.

Una delle cabine sull'Orient Express

Non mancano anche le suite con grandi finestre a vetri, per non pendersi nemmeno un secondo dello spettacolare viaggio che toccherà le città di Digione, Lione e Avignone. Il lusso degli anni Venti, poi, caratterizza anche le meravigliosee Grand Suite: sei cabine con zona giorno, composta da un ampio divano e un arredo in legno pregiato, a cui si aggiunge una zona notte con un meraviglioso letto king size.

Una Grand Suite sull'Orient Express

La cucina stellata corre sui binari

Il Venice Simplon-Orient-Express prevede anche una cena stellata a cura dello chef stellato Jean Imbert, già a capo della brigata del ristorante Plaza Athénée di Parigi. Al termine della cena, l'intrattenimento non finisce. Nella carrozza bar 3674 si potrà concludere la notte a bordo dell'Orient express con musica dal vivo e un drink.

La cabina ristorante

Il mattino successivo, prima di arrivare a Portofino, mentre il treno passa dalle esclusive città di Cannes, Nizza e Montecarlo, i passeggeri potranno gustarsi prima una colazione continentale e poi, quando l'Orient Express sarà entrato nei confini italiani, sarà servito un brunch.

Lo chef Jean Imbert

Il viaggio non si conclude a bordo del treno, però, perché i passeggeri, venerdì 21 giugno, potranno godersi un'altra cena stellata a cura dello chef Jean Imbert su La Terrazza. Il magnifico ristorante dello Splendido – A Belmond Hotel offrirà ai viaggiatori la ciliegina sulla torta per concludere con gusto e dolcezza il viaggio sull'Orient Express.

Un dettaglio di una delle cabine

Quanto costa l'Orient Express da Parigi a Portofino

Il treno che attraversa l'Europa offre, oltre a questa recente aggiunta, anche una serie di altre tratte, molte delle quali in partenza da Venezia. Per un viaggio di tre notti, una a bordo dell'Orient Express e due nello Splendido di Portofino, il prezzo parte da 9mila euro. Il prezzo include anche il servizio steward 24 ore su 24, pasti con vino scelto dal sommelier e bevande analcoliche illimitate. Nella cifra finale sono inclusi anche i trasferimenti a Parigi e a Portofino.

L'Orient Express