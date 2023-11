Da Firenze a Parigi sull’Orient Express: quanto costa il viaggio extra lusso da non perdere L’Orient Express ha aggiunto una nuova tappa al suo viaggio intorno al mondo, il Grand Tour: ecco quanto costa soggiornare in una delle carrozze anni Venti.

A cura di Arianna Colzi

L’Orient Express da Firenze a Parigi | Foto Belmond

Il mitico Orient Express è uno dei treni di lusso più affascinanti della storia. Da poco restaurato, il treno offre diversi itinerari in giro per l'Europa e per il mondo. Un tuffo nelle atmosfere dell'Ottocento con la comodità del nuovo Millennio. Tra le varie tappe del Grand Tour, il viaggio tra le bellezze artistiche europee che i ricchi signori facevano nel diciannovesimo secolo, vi è una nuova aggiunta: la tratta da Firenze a Parigi. Scopriamo insieme quanto costa un viaggio a borso del lussuoso Venice Simplon Orient Express.

La carrozza del Venice Simplon Orient Express | Foto Belmond

Firenze-Parigi a bordo dell'Orient Express: un viaggio anni Venti

Il viaggio da Firenze a Parigi a bordo del Venice Simplon Orient Express è uno dei nuovi itinerari del Grand Tour che attraversa l'Europa, passando per l'Italia, la Svizzera, il Belgio e i Paesi Bassi. Il treno con le sue caratteristiche carrozze vintage blu notte partirà dalla stazione di Firenze Campo di Marte per arrivare nella Ville Lumière dopo 24 ore. Come specificato sul sito di Belmond, la catena di alberghi (e ora di treni) che organizza questi viaggi di lusso), la partenza da Firenze sarà all'incirca per le 13 e l'arrivo a Parigi è previsto per le 14 del giorno dopo: il tutto dipende dal traffico ferroviario.

Una suite | Foto Belmond

Le carrozze vintage in pieno stile anni Venti sono arredate come nell'epoca dellaBelle Epoque: moquette sui toni del blu notte, le pareti del lungo corridoio in noce lucido. Dai sedili, con rivestimenti in vellutoanch'essi sui toni del blu, si può ammirare il panorama fuori si trasformano in letti comodissimi. Le decorazioni floreali lungo tutti gli interni delle carrozze sono curate dal maestro dell'Art Déco René Prou.

La grand suite | | Foto Belmond

Belmond ha lanciato delle Grand Suite ancora più lussuose: una coccola in più per chi volesse sperimentare tutto il lusso delle carrozze dell'Orient Express. Non mancano anche le carrozze ristorante, dove l'Alta cucina si unisce alla magia dell'interior design, curato nei minimi dettagli. Sono tre gli scompartimenti ristorante, ognuno con motivino anni Venti: Etoile du Nord (con pannelli in legno e moquette in stile Art Déco), Côte d'Azur (con pannelli in vetro Lalique) e L'Oriental (con decorazioni di ispirazione asiatica).

Lo chef Jean Imbert sull’Orient Express | Foto Belmond

I menu sono curati dallo chef Jean Imbert, star indiscussa del Plaza Athenée, il ristorante extralusso sugli Champs Elysees a Parigi diretto in precedenza da Alain Ducasse. Le pietanze si concentrano su ingredienti di stagione, ispirati ai paesaggi attraversati dal treno.

La carrozza ristorante Etoile du Nord | Foto Belmond

La cena che viene organizzata lungo la tratta Firenze-Parigi ricorda le atmosfere di Agatha Christie anche per lo sfarzo dei costumi: uomini e donne, infatti, si presentano nella carrozza ristorante indossando abiti lunghi o mini dress con paillettes e frange, in stile anni Venti: prima di salire a bordo, infatti, viene specificato un dress code da rispettare. Per gli uomini, invece, il dress code prevede smoking o doppiopetto. Per concludere la serata, quando il treno ha quasi raggiunto i confini tra Italia e Francia, gli ospiti potranno spostarsi nella carrozza bar "3674" per un ultimo drink sui meravigliosi divani color panna prima di congedarsi.

L’Orient Restaurant Car | Foto Belmond

Quanto costa viaggiare sull'Orient Express da Parigi a Firenze

La carrozza base è la cosiddetta Historic Cabin con cuccette superiori e inferiori. Durante il giorno, le cuccette si trasformano per offrire comode sedute a banquette da cui ammirare il panorama. Le lenzuola damascate e le coperte raffinate contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente e riposante durante la notte. Il prezzo per un notte è per due persone è di 10.723 euro.

La Historic Cabin | Foto Belmond

La carrozza più lussuosa in cui si può soggiornare per le 24 ore di viaggio è la Grand Suit. Ciascuna vanta una camera da letto matrimoniale/doppia, una zona giorno con spazio per pranzi privati e un divano che può essere trasformato in un letto aggiuntivo per la sera. Il bagno privato in camera comprende doccia, lavandino e toilette. Il prezzo per una notte per due persone è di 28.063 euro.