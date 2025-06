video suggerito

Quanto costa la crociera più lussuosa al mondo del 2025 Siete alla ricerca di una vacanza davvero extra lusso? Ecco qual è e quanto costa questa crociera che sembra fatta al caso vostro.

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di una vacanza davvero extra lusso? Questa crociera che sta per inaugurare sembra fare al caso vostro. Si tratta di un viaggio proposto dalla Ritz-Carlton, che il prossimo 3 luglio farà partire per la prima volta da Montecarlo un nuovo super yacht unico nel suo genere: si chiama Luminara ed è un vero e proprio hotel a 5 stelle in mezzo al mare che andrà alla scoperta dell'Asia e dell'Alaska. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa nave da sogno destinata a diventare leader del settore.

Com'è fatto il superyacht di Ritz-Carlton

Luminara, il nuovo superyacht di Ritz-Carlton, ha appena concluso le prove in mare ed è pronto per l'inaugurazione di inizio luglio. È la terza maxi nave dell'azienda ed è la più grande del suo genere: lunga quasi 300 metri, si estende su 10 ponti e può ospitare fino a 452 passeggeri.

Luminara

Conta 226 suite con terrazze private, 5 ristoranti esclusivi, 7 lounge bar e una cantina vinicola. Non mancano la spa, le piscine (di cui una a sfioro), l'area spiaggia, una palestra e le boutique griffate: insomma, più che una nave da crociera sembra di essere in un parco giochi di lusso.

Ritz-Carlton

Il prezzo di una crociera di una settimana

Cosa dire delle suite? Sono tutte curate nei minimi dettagli, arredate con accessori minimal o di design, e vantano delle meravigliose viste sull'oceano. Le più lussuoso sono dotate anche di idromassaggio in terrazza.

Luminara

Il viaggio inaugurale del super yacht comincerà il 3 luglio, durerà una settimana e porterà gli ospiti in una sontuosa crociera da Montecarlo a Roma. Successivamente, poi, proporrà anche delle rotte che permetteranno di esplorare Asia e Alaska. Quanto costa un'esperienza simile? Stando alle stime, un viaggio di una settimana può arrivare a costare oltre 78.000 euro.