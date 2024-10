Gli interni da favola dell’Orient Express: com’è fatto il treno ispirato al libro di Agatha Christie

video suggerito

L'Orient Express è pronto a percorrere la tratta originale, quella del lontano 1883, con partenza da Parigi e arrivo a Istanbul: il treno di lusso progettato da Maxime d'Angeac in pieno stile Art déco è pronto a stupire i passeggeri di tutto il mondo.

A cura di Arianna Colzi

Una delle carrozze dell'Orient Express | Foto Orient Express

L'Orient Express è, da più di un secolo, circondato da un'allure magica e misterioso. Simbolo dei ruggenti anni Venti, il treno dei misteri raccontato da Agatha Christie in uno dei suoi libri più celebri, Assassinio sull'Orient Express. Il treno, però, non nasce dalla fantasia della scrittrice britannica: la prima tratta dell'Orient Express fa il suo debutto nel 1883, partendo dalla Francia e arrivando a Istanbul passando per Vienna. Negli ultimi tante tratte da sogno sono state coperte dal Venice Simplon-Orient-Express, un treno di lusso con percorsi che toccano le principali città europee, da Firenze a Parigi passando per Londra, Vienna e molte altre destinazioni. Ora la tratta originaria, Parigi-Istanbul, sta per ripartire grazie al marchio Orient Express, parte del gruppo Accor Hospitality, che riproporrà come il VSOE gli antichi fasti iniziali.

Com'è il nuovo Orient Express

Come accennato sopra, oggi sono diversi gli operatori del settore dell'hospitality, a riutilizzare il marchio Orient Express a indicare treni super lusso i cui interni sono arredati proprio come il treno di linea che debuttava a fine Ottocento. A curare il progetto dell'Orient Express che coprirà la tratta Parigi-Istanbul è Maxime d’Angeac, architetto e designer che ha raccolto la sfida di riportare i ruggenti anni Venti dentro le 17 carrozze risalenti agli anni '20 e '30 del Novecento. Rivivere l'atmosfera e la leggenda dell'Orient Express originale, questo è l'obiettivo del nuovo treno di lusso dal design Art Déco e dotato di tutti i comfort attuali.

Una delle stanze disegnate dall'architetto Maxime d’Angeac

D'Angeac ha raccontato le sue principali fonti d'ispirazione per la realizzazione degli interni del treno, partendo dalla sua passione per i movimenti artistici rivoluzionari, dal Rinascimento italiano alla Secessione viennese. Dai castelli alle ville private, l'architetto ha curato prestigiosi progetti di restauro. Anche nella sua libreria, tra le opere che influenzano il suo stile, possiamo trovare le tracce che l'hanno portato a disegnare il progetto per l'Orient Express: dai romanzi della stessa Agatha Christie, fino a Paul Morand, Henry Miller ed Ernest Hemingway. Lo stile dell'Orient Express gioca con i contrasti tra lo scuro delle pareti in mogano e il chiaro dei letti e delle luci che illuminano stanze e suite dalle pareti scure.

Una delle suite dell'Orient Express | Foto Orient Express

Tra le 17 carrozze sono presenti suite da sogno con parenti in mogano e inserti in pelle. Oltre al letto con testata in legno, le stanze sono composti da divani a L sempre dai rivestimenti scuri o da poltrone in pelle o in velluto posizionate sulla moquette blu o viola che rappresenta un cielo stellato. I bagni privati, invece, sono realizzati in marmo. La Suite presidenziale, poi, è il culmine della sintesi tra l'eredità dell'Orient Express originale e il lusso odierno: la suite occupa un intero vagone letto, la versione originale del vecchio Nostalgie-Istanbul-Orient Express.

Il divano di una delle carrozze

Quando partirà il nuovo Orient Express?

La carrozza bar e la carrozza dining riprendono lo stile cromatico e il design dei vagoni letto. Nel vagone bar grandi poltrone imbottite in pieno stile anni Venti sono posizionate al fianco di piccoli tavoli tondi. Il verde sgargiante delle poltrone, che oggi definiremmo quasi brat, si innesta in una dalle luci soffuse e pareti scure in legno. Il nuovo Orient Express, la cui partenza era prevista per l'anno prossimo, dovrebbe lasciare Parigi alla fine del 2026.

Il bar dell'Orient Express