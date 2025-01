video suggerito

Disagi per guasti tecnici in tutta Italia: cancellazioni e treni in ritardo fino a 60 minuti Problemi all’Alta Velocità Roma – Napoli, alla linea Venezia – Milano e sulla Bari – Lecce per un guasto ad un passaggio a livello. Dopo il caso dei treni dello scorso weekend, la nuova settimana non comincia sotto i migliori auspici per i viaggiatori. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Passato il caos dei treni nell'ultimo weekend, la nuova settimana non comincia sotto i migliori auspici per i viaggiatori. Come si legge sul sito di Trenitalia, nella sezione legata alle informazioni sulla mobilità, anche nella giornata di oggi, 13 gennaio, ci sono diversi guasti sulle linee.

Anzitutto quella Alta Velocità Roma – Napoli dove la circolazione è rallentata per un problema "alla linea nei pressi di Gricignano. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti".

Alle ore 8.10 questa la situazione nello specifico:

Treni Alta Velocità instradati sulla linea convenzionale da Napoli a Roma via Formia con un maggior tempo di percorrenza di 60 minuti:

• FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34)

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48)

FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12): il treno oggi non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri diretti a Napoli Afragola possono proseguire da Napoli Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50) è fermo dalle ore 7:45 a Napoli Centrale.

Problemi anche alla linea Venezia – Milano per un altro guasto, mentre la circolazione è fortemente rallentata sulla linea Bari – Lecce per un guasto ad un passaggio a livello.

Questa la situazione:

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25)

• FR 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55)

I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.