Treni in tilt nelle principali città, il guasto partito da Milano: cosa è successo I ritardi e le cancellazioni sono stati causati da un guasto sulla linea aerea di contatto di Milano, cioè il sistema di cavi che corrono sopra alle rotaie e che portano ai treni l'energia necessaria per il loro spostamento.

È stata una mattinata di caos e disagi per i viaggiatori che oggi, sabato 11 gennaio, hanno dovuto prendere un treno. Un guasto sulla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate ha richiesto alcuni accertamenti tecnici che hanno obbligato a sospendere la circolazione dei treni dalle 7:30, provocando ritardi e cancellazioni a cascata in alcune delle principali città italiane. Secondo le prime ricostruzioni, il danno sarebbe stato causato da due convogli partiti stamattina da Milano poco dopo le 7:00 e riguarderebbe la linea aerea di contatto aerea, cioè il sistema di cavi che corrono sopra alle rotaie e che portano ai treni l'energia necessaria per il loro spostamento. La Polizia di Stato ha confermato che al momento non risulterebbero esserci stati atti dolosi.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che un treno dell'alta velocità partito da Milano abbia causato un guasto alla linea aerea, forse con il suo pantografo, il dispositivo che trasmette la corrente dai cavi al treno. Poco dopo sarebbe passato un altro convoglio che, agganciando il tutto, avrebbe peggiorato il danno.

I disagi sono cominciati a Milano attorno alle 7:00 del mattino e hanno obbligato a interrompere la circolazione sulle linee Milano-Venezia e Milano – Genova (ripristinate alle 10:30) e sulla Milano – Bologna (ripristinata alle 15:00 circa).

A Milano il peggiore ritardo è stato quello di 230 minuti del Frecciarossa previsto in partenza alle 7:30 dalla stazione Centrale e diretto a Napoli Centrale, rimasto fermo per diverse ore al binario 15. Altri treni per Torino sono partiti 80 minuti dopo, mentre ne sono stati cancellati alcuni per Verona, Venezia e Salerno. "E' una vergogna, dobbiamo restare a Milano un giorno in più, ovviamente a spese nostre" ha commentato una famiglia con due bambine che aveva previsto di tornare a Napoli oggi, ma a cui è stato dato un nuovo biglietto solo per domani.

I guasti però hanno avuto ripercussioni anche altrove: a Bologna i treni dell'alta velocità hanno registrato ritardi fino a tre ore. A Roma Termini il ritardo più lungo è statto quello di 210 minuti di un Frecciarossa proveniente da Brescia, altri da Torino Porta Nuova e da Milano Centrale sono arrivati con due ore e mezza di ritardo. Cancellato invece un treno da Brescia.

Disagi anche per chi viaggia sulla linea da e verso Venezia Santa Lucia. I treni per Milano sono stati fermati a Verona Porta Nuova o a Brescia e da qui i passeggeri sono indirizzati ad altri convogli diretti a Torino con fermata a Porta Garibaldi. Alcuni treni hanno fatto una fermata straordinaria a Desenzano del Garda, mentre alcune linee che dovevano arrivare da Milano sono in realtà partiti da Brescia. Anche a Torino Porta Nuova i treni hanno fatto fino a un'ora e mezza di ritardo per chi arrivava da Perugia e da Roma Termini, mentre è stato cancellato un treno proveniente da Chivasso.