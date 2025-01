video suggerito

Guasto treni a Milano, cancellazioni e ritardi fino a 2 ore: “Evitate gli spostamenti” In corso verifiche tecniche sulla linea elettrica: “Si consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili”, si legge sul sito di Trenitalia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ritardi e cancellazioni di treni alla stazione Centrale di Milano, dove nella mattinata di oggi, sabato 11 gennaio, la circolazione dei convogli è stata sospesa dalle 7:30 del mattino per permettere di effettuare verifiche tecniche sulla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate che sarebbero ancora in corso. Stando all'ultimo aggiornamento, diffuso alle 11:00 da Trenitalia, la circolazione risulta ancora sospesa sulla linea Milano – Bologna mentre è in lenta ripresa sulle linee da e per Venezia e Genova. La percorrenza rimane regolare sulla linea Milano-Torino. Al momento i disagi si stanno facendo sentire in particolare a Bologna, con treni dell'alta velocità, soprattutto provenienti dal Nord, in ritardo fino a 170 minuti.

Secondo i tabelloni delle partenze, 15 treni dell'alta velocità sarebbero in ritardo e 13 di questi sarebbero in attesa in coda. Quattro treni sono invece stati cancellati. I ritardi vanno dai trenta minuti alle due ore. Sul suo sito ufficiale, Trenitalia ha fatto sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi e subire cancellazioni, limitazioni o variazioni di percorso. Per questo motivo l'azienda consiglia "di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili". Matteo Renzi ha commentato i ritardi di questa mattina attraverso il suo account X: "L'Italia dei trasporti e' bloccata di nuovo. A chi darà la colpa stavolta Salvini?".

La Polizia Ferroviaria ha riferito che gli accertamenti tecnici riguardano, tra le altre cose, un "danno alla linea aerea" che sarebbe stato causato da un treno in partenza da Milano questa mattina poco dopo le 7.

Sul sito di Trenitalia è anche possibile consultare la lista dei ritardi e quella dei treni che oggi non fermeranno nella stazione di Milano Centrale.

I Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con tempi di percorrenza superiori a 60 minuti sono i seguenti:

• FR 9700 Venezia Santa Lucia (5:39) – Milano Centrale (8:12)

• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:08)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:38)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:08)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:13)

• FR 9707 Milano Centrale (7:45) – Trieste Centrale (13:08)

• FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:27)

• FR 9709 Milano Centrale (8:15) – Venezia Santa Lucia (10:42)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:13)

I Treni Alta Velocità che oggi invece non fermeranno a Milano Centrale sono:

• FR 9508 Roma Termini (6:00) – Bardonecchia (12:20)

• FR 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12)

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:02)

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:24)

• EC 41 Genève (5:27) – Domodossola – Venezia Santa Lucia (12:42): ferma a Milano Certosa

Trenitalia fa sapere che i passeggeri da e per Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale dell'assistenza clienti.

Articolo in aggiornamento