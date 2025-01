video suggerito

Guasto alla stazione Lancetti, passante ferroviario in tilt a Milano: ritardi fino a 120 minuti A mandare nuovamente in tilt il nodo ferroviario di Milano, dopo il sabato nero che ha paralizzato tutta Italia, è un altro guasto verificatosi alla stazione Milano Lancetti che sta impattando su tutte le linee del passante ferroviario Trenord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non c'è pace per i pendolari in questi primissimi giorni del 2025. A mandare nuovamente in tilt il nodo ferroviario di Milano, dopo il sabato nero che ha paralizzato tutta Italia per un danno al pantografo elettrico di Lambrate, è un altro guasto verificatosi tra le stazioni di Milano Porta Vittoria e Milano Lancetti che sta impattando su tutte le linee del passante ferroviario Trenord. Pesantissime infatti sono le conseguenze per i viaggiatori, tra cancellazioni e ritardi fino 120 minuti.

Trenord, nel frattempo, fa sapere che il guasto è stato risolto dai tecnici e che la sala operativa sta quindi riprogrammando il servizio. Ma restano coinvolte in particolare le linee suburbane Saronno-Lodi, Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo, Saronno-Milano Bovisa-Milano Cadorna, Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna, Varese-Treviglio, Novara, Saronno-Seregno-Albairate, Chiasso-Como-Milano-Rho, Melegnano-Milano Passante-Milano Bovisa-Cormano, Pavia-Saronno.

Si segnalano ripercussioni anche per le tratte regionali con capolinea Milano Alessandria-Pavia, Bergamo-Pioltello, Brescia-Iseo-Edolo, Como-Saronno, Mantova-Cremona-Codogno, Tirano-Sondrio-Lecco, Porto Ceresio-Varese-Gallarate, Verona-Brescia e Bergamo-Brescia, Brescia-Piadina-Parma, Treviglio, Bergamo-Carnate-Milano, Codogno-Cremona, Cremona-Mantova, Cremona-Treviglio, Lavino-Sesto Calende, Lecco-Bergamo, Luino-Gallarate, Malpensa-Saronno-Milano.