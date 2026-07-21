La residenza privata di re Carlo III è invasa da topi: la regina Elisabetta aveva vietato i gatti nella tenuta

La tenuta di Sandringham nel Norfolk, residenza privata di re Carlo III, sta affrontando una grande infestazione di ratti. Sono stati presi d’assalto 300 appartamenti della tenuta, dove vivono oltre 500 persone tra dipendenti e residenti. Il tutto poi a solo pochi giorni dal tanto atteso Sandringham Flower Show, l’appuntamento annuale dedicato a orticoltura e giardinaggio.

Sandringham Estate, Norfolk, Inghilterra

La tenuta di Sandringham, la residenza privata tanto amata di re Carlo III nel Norfolk, dove il sovrano trascorre tradizionalmente le festività natalizie, starebbe affrontando l’ennesimo problema. Dopo una crescente e allarmante presenza di vespe registrata lo scorso agosto, quest’anno la tenuta di Sandringham è alle prese con una grande infestazione di ratti, dovuta probabilmente al divieto di gatti nella residenza e nelle aeree circostanti, come voluto dalla Regina Elisabetta II. Il problema emerge poi a pochi giorni dal Sandringham Flower Show, uno degli appuntamenti più importanti del calendario reale, a cui ogni anno partecipano oltre 10mila persone. La proprietà inoltre si estende su 20.000 acri e ospita circa 500 residenti distribuiti in 300 abitazioni in affitto, molte delle quali sarebbero quelle interessate dalla presenza dei ratti.

Sandringham Estate, Norfolk

Sandringham infestata dai ratti: cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, numerosi inquilini della tenuta di Sandringham avrebbero segnalato la presenza di ratti nelle case, nei giardini e nelle aree comuni della residenza reale, costringendo l’amministrazione a ricorrere a interventi di disinfestazione. Alcuni residenti sostengono che il problema si trascini da tempo e che i roditori siano ormai una presenza abituale a Sandringham. Tra le possibili cause vengono indicati i vasti terreni agricoli che circondano la proprietà e, secondo alcune teorie, anche una storica regola introdotta dalla regina Elisabetta II che vietava la presenza di gatti nella tenuta, sia per proteggere la fauna selvatica sia perché la sovrana soffriva di allergia ai felini. Sebbene non vi siano prove che questo sia il motivo principale dell’infestazione, il divieto è stato citato da alcuni media come uno dei fattori che potrebbero aver favorito la proliferazione dei roditori.

Sandringham Estate, Norfolk, in primavera

Com’è fatta la Sandringham Estate

Situata nel Norfolk, nell’est dell’Inghilterra, la Sandringham Estate è una delle due residenze private ereditate dalla regina Elisabetta II e appartenenti ora a re Carlo III, insieme alla storica residenza scozzese Balmoral usata per l’estate dalla famiglia reale. A differenza di Buckingham Palace o del Castello di Windsor, non fa parte del Crown Estate né appartiene allo Stato, ma è un bene privato della famiglia reale.

Leggi anche Perché Re Carlo e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace e dove si trasferiranno i reali

Re Carlo alla Sandringham Estate, Norfolk

Oltre alla storica Sandringham House, la tenuta comprende fattorie, boschi, terreni agricoli e 300 abitazioni in affitto, dove vivono circa 500 persone tra dipendenti e residenti. L’area ospita anche aziende agricole e forestali, è aperta al pubblico in alcuni periodi dell’anno e accoglie eventi come il famoso appuntamento orticolo Sandringham Flower Show, che ogni estate ospita oltre 10mila visitatori. Come ogni anno, dal 22 al 26 luglio 2026 il parco privato della famiglia reale si trasforma in un vero e proprio evento che celebra il giardinaggio attraverso diverse esposizioni e concorsi. Anche se, con il problema dei ratti potrebbe forse essere rallentato o cancellato.