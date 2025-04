video suggerito

Quanto costa vivere in crociera: viaggiare 15 anni in mare conviene più di comprare casa Lanette e Johan Canen stanno facendo una crociera intorno al mondo e non hanno alcuna intenzione di scendere. La vita in nave conviene più che sulla terraferma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Johan e Lanette Canen, una coppia degli Stati Uniti, ha finalmente realizzato il sogno di una vita, dopo anni di lavoro e sacrifici. Finalmente entrambi in pensione, hanno ben pensato di concedersi un lungo viaggio, ma lungo per davvero: sono partiti alla volta di una crociera che farà il giro del mondo nei prossimi 3 anni. Ma la loro speranza, è restare viaggiare per almeno 15 anni. Per loro è stata una scelta facile, non un azzardo, frutto anche di calcoli matematici e ragionamenti ponderati: hanno capito che la vita in mare aperto conviene di più dell'acquisto di una casa e del suo mantenimento sulla terraferma. "Considerando i costi abbiamo capito che è molto più economico vivere in crociera rispetto a Londra o alle Hawaii" hanno detto al Daily Mail. E soprattutto, significa vivere una vita libera e senza preoccupazioni né responsabilità, scoprendo posti nuovi.

Quanto costa una vita in crociera

Johan e Lanette Canen hanno detto basta alle incombenze della vita quotidiana: la spesa, il pranzo e la cena, le bollette da pagare, l'affitto. Hanno quindi mollato tutto e sono partiti per una crociera intorno al mondo che li terrà in mare per i prossimi 3 anni, ma non escludono di proseguire per almeno 15 anni. Si sono imbarcati sulla Villa Vie Odyssey: la nave li porterà in 147 Paesi approdando in 425 porti. La nave dà anche la possibilità di scendere e visitare le varie località per più giorni.

I due hanno venduto la loro attività commerciale e con i soldi ricavati hanno comprato una cabina a bordo, diventata la loro dimora: l'affitto può essere rinnovato fino a 15 anni. Per ora, il viaggio li ha già portato in Portogallo, Spagna, Gibilterra e parte del Sud America, ma c'è molto altro ancora in programma. Scenderanno dalla nave solo per un breve periodo, per una giusta causa: faranno tappa negli Usa per rivedere il loro nipotino, ma poi proseguiranno la crociera. Al Daily Mail hanno raccontato:

Leggi anche Inaugurato La Dolce Vita Orient Express: quanto costa viaggiare a bordo del treno

Ogni mese dobbiamo pagare circa 3100 euro, cioè poco meno di 1500 euro a testa, ma tutti i servizi sono inclusi, quindi non abbiamo bisogno di andare a comprare da mangiare o pagare la bolletta telefonica per avere internet. La gente pensa che siamo milionari, ma in realtà è molto più economico visto che è tutto incluso. Non siamo pentiti di nulla e in questo modo viviamo guardando tramonti e godendoci la libertà. È così bello non avere responsabilità. Il servizio è eccezionale, ci sentiamo come dei re, si inchinano persino davanti a noi. Non ho alcun rimpianto, lo adoro. Con gli affitti in aumento in tutto il mondo, questo diventerà il nuovo stile di vita.