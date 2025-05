video suggerito

Quali sono i musei più belli del mondo: il prestigioso Prix Versailles seleziona un'eccellenza europea Il Prix Versailles ha appena premiato sette musei: sono nuove aperture o spazi recentemente ristrutturati di tutto il mondo, tra cui uno in Europa.

A cura di Giusy Dente

Pont Alexandre III e tetto in vetro del Grand Palais

Il turismo culturale è uno dei più gettonati. Sono in tanti a programmare i propri viaggi e scegliere le mete per le vacanze in base all'offerta culturale di quel determinato posto, che include dunque teatri, spazi di design, edifici storici e ovviamente musei. Nella classifica delle città con la migliore offerta culturale spicca al secondo posto un'italiana: si tratta di Firenze, preceduta solo da Parigi nell'elenco. L'Europa è ben rappresentata in questo elenco e lo è anche in quello relativo ai musei più belli del mondo. Questi luoghi, infatti, non solo ospitano opere e manufatti, ma spesso sono essi stessi edifici degni di nota che meritano di essere ammirati in tutta la loro magnificenza. A identificare i più belli ci ha pensato il Prix Versailles, prestigioso premio di architettura e design.

Uno dei musei più belli del mondo è europeo

Il Prix Versailles ha appena premiato sette tra le più belle nuove aperture o spazi recentemente ristrutturati in tutto il mondo. La giuria ha premiato il Grand Palais di Parigi. L'edificio originariamente costruito per l'Esposizione Universale del 1900 è immediatamente riconoscibile grazie al suo elaborato soffitto a cupola in vetro. Ha riaperto nel 2021 dopo quattro anni di restauro. L'elenco include il Museo Saka, uno spazio spirituale che guida i visitatori attraverso varie pratiche ed espressioni culturali balinesi. È presente in lista anche Kunstsilo, un museo d'arte situato sul molo di Kristiansand, in Norvegia. La giuria ha selezionato anche l'Audeum di Seul progettato da Kengo Kuma e inaugurato il 5 giugno, un luogo innovativo pensato per stimolare i cinque sensi costruito lontano dai rumori del centro città.

Cupola del Grand Palais

Premiato anche Diriyah Art Futures, un grande hub di 6.550 metri quadrati situato nella parte nord-ovest di Riyadh. È il primo spazio ell'area del Golfo interamente dedicato all'arte digitale e alle esperienze immersive. Dietro il progetto c'è lo studio romano Schiattarella Associati. Infine i giurati hanno selezionato il Museo di storia naturale di Cleveland e il Museo d'arte Joslyn di Omaha. Il primo ospita una collezione di oltre 4 milioni di oggetti d'interesse storico e artistico, È qui che è conservato Lucy, lo scheletro umano più antico al mondo. Il secondo ha riaperto di recente le porte al pubblico, dopo un imponente lavoro di ampliamento che ha portato all'estensione degli spazi e delle collezioni.

Teatro Kilden e Kunstsilo a Kristiansand, Norvegia

L'elenco dei musei più belli del mondo

Grand Palais, Parigi

Museo Saka, Bali

Audeum, Seul

Kunstsilo, Kristiansand

Diriyah Art Futures, Riyadh

Museo di storia naturale di Cleveland, Cleveland

Museo d'arte Joslyn, Omaha