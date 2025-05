video suggerito

Quali sono le città con la migliore offerta culturale: spicca un’italiana al secondo posto Quali sono le migliori città del mondo per la cultura? Ecco la classifica di Time Out, che ha selezionato quelle con la migliore offerta culturale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Edimburgo, Scozia

Quali sono le migliori città in termini di arte e cultura, quelle che mettono a disposizione di cittadini e turisti l'offerta più completa e variegata? Time Out per stilare questa classifica ha intervistato 18.500 abitanti di diverse città del mondo, interrogandoli sulla scena culturale del loro luogo natale. In base alle risposte fornite, a ogni città è stato assegnato un punteggio sia per la qualità che per l'accessibilità economica della proposta culturale. Solo le città con il punteggio più alto per ogni Paese sono entrate nella top 20. Sul podio spicca un'italiana, l'unica entro le prima 20 posizioni.

Quali sono le capitali europee della cultura

Musei, teatri, spazi espositivi, palazzi storici, luoghi di aggregazione, aree pensate per artisti e creativi: ci sono città ricchissime da questo punto di vista, che infatti attirano ogni anno turisti da ogni parte del mondo, desiderosi proprio di immergersi in questo clima così vivo. Il turismo culturale è il preferito di moltissime persone, che scelgono le destinazioni dei loro viaggi proprio in base a questo, piuttosto che alle possibilità di divertimento. Nel 2025 a quanto pare gli appassionati di arte e design dovranno scegliere Parigi, che si è classificata al primo posto nell'elenco stilato da Time Out. Qui la cultura non dorme mai e, come ha sottolineato Marine Delcambre, responsabile editoriale di Time Out France, in città i musei stanno vivendo un anno straordinario: il Grand Palais ha riaperto con la mostra di Dolce&Gabbana, il Centre Pompidou si avvia verso uno storico restauro quinquiennale, la Fondazione Cartier si è trasferita al Palais-Royal e Notre-Dame ha riaperto le sue porte.

Parigi

Al secondo posto spicca un'italiana: è Firenze, la Culla del Rinascimento. "Le magnifiche chiese, piazze e palazzi rendono il centro storico un grande museo a cielo aperto – ha scritto Phoebe Hunt – Ma oltre alla grandiosità, c'è anche tanta cultura d'avanguardia che aspetta di essere esplorata". Il capoluogo fiorentino ha ricevuto il secondo numero più alto di voti dalla giuria culturale di Time Out, insieme a un punteggio di qualità del 73% per la sua offerta culturale da parte dei fiorentini. Le Gallerie degli Uffizi hanno ricevuto il maggior riconoscimento da parte dei fiorentini, elette polo culturale imperdibile della città. Segue sul podio Edimburgo: l'85% degli abitanti ha valutato positivamente l'offerta culturale della città.

Piazza della Signoria a Firenze

Le migliori città del mondo per la cultura: la classifica

Parigi Firenze Edimburgo Città del Messico Sydney Barcellona Chicago Lisbona Hanoi Città del Capo Pechino Tblisi Giacarta Delhi Medellin Amsterdam Marrakech Vienna Praga Abu Dhabi